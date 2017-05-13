«Не губите, мужики, не губите!»

«Проблема состояния Федоровского водохранилища поднималась неоднократно. Несмотря на это, ситуация не улучшается. Более того, с каждым годом этот уникальный стратегический объект с запасом пресной воды более чем 80 млн. кубических метров все больше превращается в сточную канаву. Происходит это в результате либо недопонимания грозящей в перспективе катастрофы, либо равнодушного, безответственного отношения руководителей местной исполнительной власти.

По результатам работы в этом направлении можно сделать вывод о том, что цель наших руководителей в том, чтобы «день простоять да ночь продержаться», а дальше — на следующий трамплин по карьерной лестнице.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. Ежегодно в район Федоровского водохранилища вывозятся десятки тысяч кубометров снега с огромным количеством различного мусора. Не исключением стала и минувшая зима. В результате прежде чистая степь с зеленой травой и цветущим карагаником превратилась в мусорную свалку. Повсюду на десятках гектаров — кучи мусора с развевающимися на кустарниках полиэтиленовыми пакетами.

Руководителям, курирующим этот вопрос, должно быть известно, что уровень грунтовых вод в районе водоема не превышает трех метров. А это значит, что с растаявшим снегом в грунтовые воды, а потом и в водохранилище попадают токсичные соединения, что приводит к необратимым последствиям. Достаточно отметить, что в водоеме уже исчезла популяция раков — это серьезный признак загрязнения водохранилища.

Несмотря на это, по «Пятому каналу» местного телевидения прозвучала информация специалиста акимата им. Казыбек би о том, что в районе водохранилища планируется организовать полигон для вывезенного снега. Такую идею можно выдать либо по вопиющей некомпетентности, либо из-за нездоровой психики.

Удивление вызывает беспринципная, нетребовательная позиция сотрудников природоохранной прокуратуры. Кому как не им стоять на страже охраны природы?! Однако благодушные, особо не обремененные проблемами сотрудники этой организации, наделенные большими полномочиями, реагируют лишь на случившиеся нарушения.

Только когда район водохранилища был завален снегом, свезенным со всего города, природоохранная прокуратура наложила штраф, который будет выплачен из бюджета за счет средств налогоплательщиков.

Не могу не коснуться коротко и другой проблемы. В области катастрофически продолжает снижаться поголовье сайгаков. Причин много, в том числе и браконьерство. По всему городу уже не первый год расклеиваются объявления по скупке рогов этого краснокнижного животного с указанием номеров телефонов покупателей. Известно, что, если есть спрос — будет и предложение. Казалось бы, есть серьезные основания для принятия действенных мер, но в природоохранной прокуратуре объясняют, что объявлений с таким содержанием недостаточно для привлечения к ответственности, необходим факт совершения преступления. Такая позиция приведет к тому, что в нашей обширной степи останутся только суслики да мыши-полевки. Все это наводит на печальные размышления. Так и хочется сказать: «Не губите, мужики, не губите!»

P.S. Созданную близ водохранилища несанкционированную свалку предлагаю ликвидировать тем, кто ее допустил, т.е. госслужащим акиматов района им. Казыбек би и г. Караганды, в ближайший субботник.

Ю. Халимонов