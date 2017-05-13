Три несовершеннолетние девочки пропали за неделю в Караганде

«К нам обратились родные девочек с заявлением. Поиски идут уже который день.

Три несовершеннолетние девочки пропали за неделю в Караганде. Об исчезновении девочек-подростков в полицию сообщили родственники, передает корреспондент Tengrinews.kz. Двое сестер из Сортировки вышли из дома 8 мая, собирались якобы на день рождение знакомой. Третья, школьница, пропала 11 мая в районе ЖБИ Караганды. Двоюродные сестры Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева студентки. Им 15 и 17 лет. 8 мая девочки ушли из дома, якобы на день рождения знакомой, после этого их никто не видел. «К нам обратились родные девочек с заявлением. Поиски идут уже который день. Телефоны отключены, в социальных сетях девочки не активны», — сообщили в железнодорожном отделе полиции Сортировки. Фото из Instagram.com 13-летняя Диана Нурманбаева пропала 11 мая. Семиклассница отпросилась у мамы, якобы, чтобы встретиться с друзьями в районе ЖБИ. Однако никто из друзей ее в тот день не видел. Последний раз на связь в ВКонтакте выходила в 21.30 в день исчезновения. Мать девочки до последнего надеялась, что дочь вернется домой ночевать. При себе у ребенка мобильного телефона и денег не было. «Я ждала ее 11 мая, думала, ну мало ли, задержалась с друзьями. Это же подросток. Но она так и не пришла домой. С ней такое впервые. Раньше она никогда так не поступала. Я обратилась в полицию, позвонила в 102. Ко мне приходили из Центрального отдела полиции. Они ее ищут, но пока, безрезультатно! Я прошу, все кто может ее видел, помогите найти. Если она сама увидит объявление о поисках, пусть возвращается! Я все пойму. Мы ее любим и ждем!», — рассказала мама школьницы Алтынай Нурманбаева. Фото из Instagram.com По словам женщины, никаких ссор и видимых причин исчезновения дочери не было. Диана ушла из дома, как обычно, в хорошем расположении духа. Все кто узнает девочку или обладает какой-либо информацией просьба обращаться по номеру мамы: 8777 048 04 09. Напомним, ранее сообщалось о пропаже молодой мамы из Павлодара. 27-летняя Зарина Кудайбергенова пропала утром 22 апреля этого года и до сих пор не вернулась. Дома молодую маму ждет трехлетний сын. К поискам пропавшей уже подключились местные волонтеры, добровольцы и павлодарский добровольно-поисковый отряд. Приметы Зарины Кудайбергеновой: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, брови тонкие. В день пропажи женщина была одета в белую куртку, черные капроновые колготки-сетку, черное платье до колен, темно-синие сапоги.