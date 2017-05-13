Фоторепортаж
Это уже 16-ая «гаражка» в нашем городе. В этот раз волонтеры помогают Ангелине Симанковой (ДЦП) приобрести инвалидную коляску.
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По сути «блошиный рынок» но с громким названием «Garage sale». Если название такое громкое, то не стыдно за полы? Это же страшнее асфальта нашенского!
А для помощи Ангелине хорошо бы параллельно статье реквизиты напечатать, не всем желающим помочь есть время по гаражным распродажам ездить.
читатель
13 мая, 2017 в 16:13
По сути да, не аукцион Сотбис — но суть то не в этом. Если есть результат в виде коляски для нуждающегося в ней, или хотя бы динамика к результату — то рассуждать о полах и прочем как-то не в тему. Ведь о собственных детях, родителях, друзьях, и пр. даже Макака и Конь заботятся, подобное абсолютно нейтрально в смысле человечности — человек же становится человеком в полной мере, когда начинает заботиться о других, в особенности о посторонних. Поэтому, кто-то продвигает закон о том, чтобы можно было благотворить без налогов, а кто-то устраивает Garage Sale — да, результат по деньгам принципиально разный, но всё в сумме и создаёт то общество, к которому мы стремимся. И даже если у многих участников нет никаких мыслей об эмпатии к нуждающимся, если они пришли ради весёлой тусы и моды — всё равно, результат в виде коляски всё окупает.
Александр
13 мая, 2017 в 18:00
Да не о том я! Я всегда двумя руками «за» любую благотворительность и помощь. Просто мне очень претит всякая понтовитая иностранщина, ну к чему это на английском писать? Был ли там хоть один иностранец? Ну почему у нас так любят всё по импортному обзывать? Все мисски и мистеры, куда бы деться! А вот полы такие страшенные, что и впрямь стыд берёт за фото такое. У меня в гараже лучше, чесслово! Так что я сути акции не трогаю и целиком её одобряю, я о мелочах, которые портят общее восприятие.
читатель
13 мая, 2017 в 19:01
Я понимаю, но и Вы поймите некоторые правила маркетинга, и такое его понятие, как целевая аудитория. Для начала, как всегда — целеполагание, без него никак. Есть некая цель — купить коляску (назовём цель как угодно — Конституция, миссия компании, устав проекта, мессидж произведения, и т.п.). Всё, что ниже (регламенты, действия, и т.п.) — должно способствовать этой цели, иначе оно лишнее, а так, как требует трудозатрат — убыточное, то есть противоречит проекту. И есть толпа поцыентов — настолько разнородных, что не только не понимают друг друга, но и находятся друг с другом в некоей молчаливой конфронтации. Они и есть целевая аудитория, несмотря на свою противоречивость и неоднородность — и она делится на сегменты. Возьмём несколько сегментов — гламур, госы (чиновники/менты/итп), хиппари. Все они важны, потому что для покупки коляски важна каждая копейка. В гламурном клубе объявляется туса — «сбор средств на коляску, приглашённые — Камеди Клаб с России, дресс-код — туфли стоимостью от тыщи долларов, вход бесплатный». Пол там, естественно, не как у Вас в гараже — более того, за каждым гостем выбегают полотёры, и снова его натирают, шоб блестел. Кульминация праздника — продажа с аукциона трузелей поп-дивы, трузеля приобретаются неизвестным за двадцать тыщ долларов, которые уходят на покупку коляски, как и дневная выручка от бара и кухни, за исключением зарплаты персонала. Все довольны, ощущают себя благотворителями, и уверены, что таковыми являются только и в основном они — хиппари, по их мнению, всё пропивают, а госов для них вообще не существует — это просто халдеи, с которыми разбирается папа. Ясно, что на распродажу такой поцыент не придёт — нет возможности потратить много денег, рисанувшись перед другими. Далее, госы — они вообще никуда не идут, они совещаются, собирают тихо дневной заработок, и передают на покупку коляски — уверенные в том, что благотворят только они, подняв занятую круглосуточно задницу от стула, пока все остальные пялятся в свои телевизоры. И такой поцыент не придёт на распродажу — ибо привык всё делать тихо и между делом. И далее, собсно, хиппари — о которых мы говорим. Они презирают и гламур и госов — в полной уверенности, что первые только тратят деньги на себя, а вторые только воруют, и только они кристально честные, благородные, и прочее — и потому бедны. Но нужен определённый антураж — пол без щелей не пойдёт (как в первом случае), хиппарь просто постесняется туда зайти — вдруг нагадит своими грязными ботинками. Форма аукциона тоже не пойдёт — все люди братья, незачем соревноваться, походил между рядами — и выбрал феньку, какая понравилась.. И в результате хиппарь уходит обрадованный — он благотворитель, а вокруг в мире только лохи, мажоры, и воры.
Но это так, лирическое отступление — не воспринимайте всерьёз. На самом деле всё упирается в аренду. В случае таких мероприятий — в то, кто предоставит помещение. Дарёному кому в зубы не смотрят. Щели в полу — это значит, нет ремонта. Ремонт — большие затраты, которых у некоммерческих организаций нет, и так далее.. Поэтому — в щелях не суть. Соответствует ли акция цели — покупке коляски? Да, безусловно. Оправдывает ли она себя?, — конечно, да. Ну и хорошо, и прекрасно.. А если вопрос в половых щелях — то есть много мест, где тоже собирают на благотворительность, и где этих щелей нету (см. выше).
Александр
13 мая, 2017 в 21:10
Здравствуйте, читала как повесть. Крутое обоснование вашего мнения!)
Наталья Абрамова
13 мая, 2017 в 21:36
Спасибо)
Александр
13 мая, 2017 в 21:59
Здание в котором расположен Эко музей находится в коммунальной собственности. Т.е. это помещение не собственность Эко музея. Не знаю уж на правах аренды они там или как. Так что тут вопрос скорее к собственникам а не к арендаторам. А по поводу Garage sale — это давным давно устоявшееся название подобных распродаж. А про остальное Александр ( прям супер!!! ) все очень хорошо написал.
Андрей
13 мая, 2017 в 21:53