В Караганде проходит гаражная распродажа

Фоторепортаж

Это уже 16-ая «гаражка» в нашем городе. В этот раз волонтеры помогают Ангелине Симанковой (ДЦП) приобрести инвалидную коляску.

Фото:Батурина Ксения