Прокурор Осакаровского района Карагандинской области, а по совместительству поэт и спортсмен всколыхнул соцсети своим голым торсом. На видео, которое распространили друзья Берика Ахметжанова, он сам собственной персоной в спортзале играет мускулами и призывает заниматься спортом.
БЕРИК АХМЕТЖАНОВ. КАДРЫ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
Видео оголенного прокурора вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях: одни осуждают, другие хвалят спортивного прокурора, сообщает «31 канал».
Сам он уверяет, что выложил ролик в специальный чат для друзей. Они пропустили уже пять тренировок, а Берик Ахметжанов, мол, решил таким оригинальным способом мотивировать их вернуться в спортзал.
Впрочем, прокурор Осакаровского района уже заслужил в своих краях славу оригинала. Ведь он и стихи пишет.
Сейчас сотрудник надзорного органа готовит уже второй сборник стихов и намерен выпустить аудиоальбом в собственном исполнении. Вот только сочетание стихов о чертях с прокурорским мундиром понравилось не всем.
Прокуратура Карагандинской области еще год назад провела проверку в отношении поэтичного прокурора, но в итоге не нашла ничего предосудительного. Да и сам Берик Ахметжанов считает, что чести мундира его накачанный торс и стихи не вредят.
«Не поставили бы эту фотографию мою в форме и не написали бы должность, никто бы не обратил внимание», – считает прокурор.
Берик Ахметжанов занимается пауэрлифтингом – неоднократный чемпион Казахстана и Азии, мастер спорта международного класса. На футбол и тренажеры тратит в день три часа. Даже открыл вместе с друзьями в поселке Осакаровка спортзал, чтобы желающие могли бесплатно заниматься.
Уважаю Берика Ахметжанова и за хорошие стихи и за пропаганду здорового образа жизни.
читатель
13 мая, 2017 в 18:49
Это который в здании прокуратуры чертей видит? Ну, в принципе, я когда в прокуратуру захожу тоже многих чертями называю.
мамам
13 мая, 2017 в 21:29
Я не пойму, чего именно взбудоражило соцсети. По их мнению, прокуроры — небожители, которые по малой нужде ходят только туалетной водой, а по большой — ландышами и фиалками? Да пусть фотографируется. Пусть пишет. Нет профессий плохих или позорных — Христос заповедовал и солдатам, которые убивают (запретил мародёрствовать, и брать сверх положенного), и мытарям (тогдашним инспекторам по сбору налогов в пользу Рима, коррупционерам, беспредельщикам, и весьма неуважаемым в народе личностям). На самом деле это лицемерие — считать, что прокурор должен быть как робот. Никому он как прокурор ничего не должен, кроме как честно, грамотно, и справедливо выполнять свою работу. Стихи — да, не Цветаева. Но ведь и Сола Монова — не Цветаева, однако ж транслирует свой бред, и не стесняется. Поэтому прокурор тоже имеет право. Поцыенты, ну правда — утихомирьтесь, а? Дайте человеку спокойно жить..
Александр
13 мая, 2017 в 21:30