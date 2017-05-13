В 2017 году Министерство образования и науки РК не стало устанавливать жёстких требований к выбору даты проведения выпускных балов в школах. Однако профильное ведомство всё же рекомендует учебным заведениям попрощаться со школьниками 12 июня.

«Дата проведения выпускных балов в Казахстане единая, но в принципе мы сильно школы не ограничиваем. Если у школы будут какие-то изменения и так далее – это не страшно. Мы даём рекомендуемую дату – это 12 июня, ну, а школы сами выбирают», – прокомментировала корреспонденту informburo.kz советник по PR МОН РК Майраш Тайкенова.

12 мая на общереспубликанском родительском собрании озвучили информацию, что большинство школ намерены провести выпускные в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки – 12 июня. Но в Павлодаре решили воспользоваться возможностью самостоятельно выбрать дату для прощания с 11-классниками. Сделать это планируют уже 10 июня.