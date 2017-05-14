Ни правил, ни законов

Зоозащитники требуют пересмотреть законы об обращении с животными

Волонтёры будут добиваться ужесточения наказания за издевательство над животными. Также они хотят изменить правила отлова бродячих собак и кошек. Вместо убийства зоозащитники предлагают стерилизацию.

Месяц назад зоозащитники и волонтёры, которые занимаются проблемами бездомных животных, объединились. И теперь инициативная группа, в состав которой входят по три человека от каждого региона Казахстана, работают над поправками в закон.

— Сейчас для нас основная задача поделиться друг с другом своими наработками,- рассказывает карагандинская зоозащитница Инна Радченко.- Мы обмениваемся опытом, рассказываем, чего нам удалось добиться и какими усилиями. То есть до этого мы все ходили одной и той же дорогой, но некоторые её уже прошли. Нет смысла повторять чужие ошибки. И второе, чем мы будем обязательно заниматься, изменение законов.

Сейчас в Уголовном кодексе существует только одна статья, предусматривающая наказание за убийство животного. Проще всего защитить краснокнижную живность, особенно если живодёры, по глупости, выложат в сеть запись своих «подвигов». Однако наказать за то, что кто-то выбил глаз кошке или собаке, пока никому не удалось.

— Раз мы цивилизованные люди, то давайте пропишем закон об обращении с животными,- говорит Инна. — Сейчас его не существует. Несмотря на многочисленные факты убийств и издевательств, обычно эти извращенцы просто уходят от ответственности. Ещё одна проблема — отлов и содержание животных в питомнике. В этом плане хорошо продвинулась Астана. Они добились, чтобы при Минсельхозе создали рабочую группу, которая будет делать программу гуманного сокращения численности бездомышей. Волонтёры также будут участвовать в создании этой программы.

Столичные зоозащитники убедили акима Астаны Асета Исекешева в том, что городу обязательно нужен нормальный приют. В нем продлят срок содержания животных – до двух месяцев.

— Сейчас очень большая проблема в этом плане,- рассказывает зоозащитница.- Получается, что даже если животное попало в отлов, то его хозяин никогда об этом не узнает. Мы будем добиваться, чтобы сайты ветслужб начали реально работать. Чтобы там размещали фотографии всех пойманных бездомных животных. Интересно, что сейчас нет законодательных рычагов: если собака попала в отлов, то по идее забрать её невозможно. Нет обратной процедуры, по сути это смертный приговор.

Волонтёры будут добиваться того, чтобы животных возвращали старым хозяевам или передавали новым. Тогда будет возможность спасти жизнь братьям нашим меньшим. Кстати, многих казахстанцев давно беспокоит вопрос гуманной эвтаназии. Ветеринарные службы предпочитают не распространять о том, как именно они усыпляют животных. Зоозащитники уверены, что ничего хорошего они не узнают.

— Иногда животных скидывают полуживыми в ямы или добивают лопатами, — утверждают они. — Но пока доказать все эти факты мы не можем. По крайней мере, сейчас мы попытаемся закрепить законодательно все эти вопросы. Какие препараты применяют для усыпления, какие должны быть клетки, сколько содержатся, как питаются. Много нарушений, потому что домашних животных могут отстрелять на глазах у хозяев. То есть никаких правил, законов в этом плане нет…

Зоозащитники намерены создать программу по стерилизации домашних животных. Уже есть пример в Усть-Каменогорске. Там волонтёры, при поддержке местного общественного совета, добились финансирования. Часть денег, которые городской бюджет выделяет на отстрел, просто перевели на программу стерилизации. Естественно, для этого разыгрывают тендеры, но процесс идёт под контролем зоозащитников.

— Мы надеемся, что их пример покажет насколько стерилизация животных выгодней отстрела, — говорят активисты. – Миллионы, которые тратят на убийство собак и кошек, бесполезная трата денег. Животных на улицах остаётся много, и они там продолжают появляться и плодиться…

Сейчас охотники на бездомных животных работают по простому принципу. В год они могут получить около семи миллионов тенге. Эти деньги им необходимо отработать. Поэтому такие «специалисты» не очень-то смотрят, что за зверь попал им на мушку – бродячий или домашний. Главное — разнарядка.

— Я уже связалась с нашим общественным советом, они ждут от меня подробного письма, — уверяет зоозащитница Инна Радченко. — Пока мы хотим заслушать отчёт представителя ветконтроля. Чтобы нам подробно рассказали, как освоили деньги, какие препараты используют. А потом уже будем думать, как совет может нам в этом деле помочь.

Заодно волонтёры хотят ужесточить правила содержания домашних животных и ответственность за их нарушение. По мнению зоозащитников, это единственная возможность добиться того, чтобы надоевших питомцев перестали выкидывать как мусор.

— Топить жалко, стерилизовать не гуманно, но вот вынести в коробке на улицу почему-то считается в порядке вещей,- возмущается Инна Радченко.- А что? Волонтёры подберут и спасут. Люди знают, что мы активно работаем, вот и выносят. И до тех пор, пока не будет административных мер, никогда в стране с этим не справится.

Еще зоозащитники хотят увеличить долю социальной рекламы. По их мнению, если в стране никто не ведёт разъяснения, то и наказывать людей за нарушения невозможно. Для этого нужен медиаплан и финансирование.

— Мы ведём разработку единого сайта, где будут размещать фотографии потерянных животных. Также будет страница с нормативными актами и, возможно, чёрный список. Если какой-то гражданин отличился жестоким обращением с животными, то его будут вносить в этот лист. Хотим сделать по аналогии с некоторыми американскими штатами, там уже есть такие ресурсы.