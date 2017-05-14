Литературная страничка

«Хотелось бы оставить свой маленький след тридцать седьмого размера на просторах карагандинского интернета».

В сегодняшнем выпуске нашей «Литературной странички» — автор, пожелавший остаться неизвестным.

«О себе могу рассказать следующее: у меня, как и у всех остальных людей, есть фамилия, имя и даже, как бы странно это ни звучало, отчество, а ещё я учусь в университете и работаю на работе, — написал он. — Хожу ногами, дышу лёгкими и думаю чаще всего мозгами. Живу пока что в Караганде, но а вообще у меня грандиозные планы на ближайшую жизнь. Хотелось бы оставить свой маленький след тридцать седьмого размера на просторах карагандинского интернета.

Свой стих я назвала «Никто».

В тени оживших тополей

Весеннею порой,

Любуюсь зеленью аллей

И местной детворой.

Свисают с неба облака,

Как ватные клочки.

А ты, в порывах сквозняка,

Глядишь через очки.

Вдали от пыли городской

И городских сует,

Ты мнёшь костлявою рукой

Свой вязаный жилет.

Из-за шальных ребячьих битв

Понять не сразу смог,

Что с монотонностью молитв

Заводишь диалог.

Но речь почти не разобрать,

О чем твои слова?

О чём ты хочешь рассказать,

Седая голова?

Что жизнь болезненно трудна,

И больно без детей,

Что десять лет уже одна,

И никаких вестей.

Нет ни звонков, ни телеграмм

И нечем оправдать.

Я верю всем твоим слезам,

Имеешь право, мать.

А то, что мир сейчас другой

Я понимаю сам,

И ты забыла про покой,

И сотни прочих мам.

Коснусь тебя, отбросив страх.

Холодная рука.

А в мокрых выцветших глазах

Клочками облака.

Я для тебя совсем никто,

Какой-то там юнец.

Тебе, наверное, лет сто,

И близится конец.

Я ухожу, глотая ком,

Трусливо семеню.

Я возвращусь к тебе, потом,

Лишь маме позвоню.

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