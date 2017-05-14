«Хотелось бы оставить свой маленький след тридцать седьмого размера на просторах карагандинского интернета».
В сегодняшнем выпуске нашей «Литературной странички» — автор, пожелавший остаться неизвестным.
«О себе могу рассказать следующее: у меня, как и у всех остальных людей, есть фамилия, имя и даже, как бы странно это ни звучало, отчество, а ещё я учусь в университете и работаю на работе, — написал он. — Хожу ногами, дышу лёгкими и думаю чаще всего мозгами. Живу пока что в Караганде, но а вообще у меня грандиозные планы на ближайшую жизнь. Хотелось бы оставить свой маленький след тридцать седьмого размера на просторах карагандинского интернета.
Свой стих я назвала «Никто».
В тени оживших тополей
Весеннею порой,
Любуюсь зеленью аллей
И местной детворой.
Свисают с неба облака,
Как ватные клочки.
А ты, в порывах сквозняка,
Глядишь через очки.
Вдали от пыли городской
И городских сует,
Ты мнёшь костлявою рукой
Свой вязаный жилет.
Из-за шальных ребячьих битв
Понять не сразу смог,
Что с монотонностью молитв
Заводишь диалог.
Но речь почти не разобрать,
О чем твои слова?
О чём ты хочешь рассказать,
Седая голова?
Что жизнь болезненно трудна,
И больно без детей,
Что десять лет уже одна,
И никаких вестей.
Нет ни звонков, ни телеграмм
И нечем оправдать.
Я верю всем твоим слезам,
Имеешь право, мать.
А то, что мир сейчас другой
Я понимаю сам,
И ты забыла про покой,
И сотни прочих мам.
Коснусь тебя, отбросив страх.
Холодная рука.
А в мокрых выцветших глазах
Клочками облака.
Я для тебя совсем никто,
Какой-то там юнец.
Тебе, наверное, лет сто,
И близится конец.
Я ухожу, глотая ком,
Трусливо семеню.
Я возвращусь к тебе, потом,
Лишь маме позвоню.
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Очень аккуратная рифмовка, размер и ритм хорошо выдержаны. Глубина содержания придёт со временем, вместе с возрастом и жизненным опытом. Пиши, девочка, не бросай! Большого пути твоему творчеству!
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14 мая, 2017 в 15:49