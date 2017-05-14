Пропал зверь

В общем, просьба о помощи. Пропал хорёк домашний, возраст 8 месяцев, отзывается на кличку «Рич», если это применимо к хорьку (у нас отзывался). Бегал свободно по квартире, потом исчез, двое суток нету — дома нет, всё перерыли, вплоть до каждого потайного места. Варианты — упал с балкона, и убежал (что возможно, он — как кошка, падает и не разбивается), или убежал через подъезд, пока кто-то выходил. Благо, бегал свободно. Фото разместить не могу, потому что не могу найти на сайте, как это делается. Когда-то находил — но забыл где. Очень невнятный в этом смысле сайт — подобные технические моменты должны быть на виду. Нашедшему и вернувшему гарантируется вознаграждение — уже привыкли к челу за столько месяцев, можно сказать, член семьи..

От: Александр