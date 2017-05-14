О потеряных документах

Будьте бдительны!!!

Здравствуйте! Хочу предупредить всех кто дает объявления о пропаже! Будьте осторожны, не ходите на встречу с нашедшим документы в одиночку и тем более в позднее время. Недавно я давал объявление о пропаже документов, мне позвонил человек, сказал что нашел, интересовался обращался ли я в полицию и будет ли вознаграждение. Я сказал, что обращался. Договорились встретиться на следующий день, но он пропал, видимо звонил с запасной симки, потому что номер не доступен по сей день. И в итоге я нашел свои документы ДОМА!!! Кто же был этот человек? Скорее какой-нибудь гопник, который выманивает людей с определенной суммой в тихое место и грабит! Будьте бдительны!!! Выбирайте для встречи людное место и берите кого-нибудь с собой в сопровождение.