Одна из пропавших в Караганде девочек нашлась

«Диана нашлась!

Одна из пропавших девочек в Караганде нашлась. Информацию о том, что ребенок жив и здоров и вернулся домой, подтвердила мама 13-летней Дианы Нарманбаевой, передает корреспондент Tengrinews.kz. «Диана нашлась! Она жива и здорова, это самое главное. Оказалось, что 11 мая она задержалась у подруги, а потом боялась, что я буду ее ругать. Видимо из-за страха и не возвращалась домой», -рассказала Алтынай Нарманбаева. Относительно двух пропавших двоюродных сестер пока никакой информации нет. В полиции сообщили, что пока девочки не найдены. Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде за неделю пропали сразу три несовершеннолетних девочки. Диана Нарманбаева пропала 11 мая, собираясь встретиться с подругами. Сестры Елдана Исламшейх и Ботакоз Кайырбаева пропали 8 мая в Сортировке.