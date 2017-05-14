Квартиру получит вдова с детьми погибшего кочегара из Шахана

«Вина кочегара правоохранительными органами не установлена.

Двухкомнатную квартиру получит вдова и две малолетних дочери погибшего кочегара, проходившего свидетелем по громкому уголовному делу о взрыве отопительного котла в пятиэтажном жилом доме в поселке Шахан Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ». Как сообщила председатель попечительского совета частного благотворительного «Фонда помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» Жамала Мамерханова, семья кочегара получит одну из семи квартир в доме, в котором произошел взрыв, и который частично уцелел. «Пятиэтажный дом находится в прекрасном состоянии, устойчив, со всех сторон стоят дополнительные стяжки. Семь семей из других трех подъездов отказались продолжать жить в этом доме. Психологические страхи. Принято решение, что одну квартиру дадим женщине, которая одна воспитывает троих детей. Она давно стоит в очереди, не имеет жилья. По одной квартире получат двое выпускников детских домов. Квартиру также получит женщина с тремя детьми. Также решено дать квартиру пожилым родителям погибшего Виталия Андропова, которые живут в ветхом частном доме на окраине Шахана. Сам Виталий погиб с женой Ольгой и восьмимесячной дочерью Евангелиной при взрыве отопительного котла. Кто теперь позаботится о старых людях? Мы поможем им с жильем», — говорит Жамала Мамерханова. Как отметил директор благотворительного «Фонда помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации» Ерлан Керимкулов, погибший кочегар не является виновником взрыва отопительного котла. «Вина кочегара правоохранительными органами не установлена. На сегодняшний день вдова и ее малолетние дети являются такими же потерпевшими, как и жители пятиэтажного дома, где произошел взрыв отопительного котла», — сказал Ерлан Керимкулов. Ранее сообщалось, что четвертого апреля вдова получила миллион тенге в качестве помощи от фонда.

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