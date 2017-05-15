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Всем до лампочки. Центр Караганды возле облакимата и Дворца Горняков превратили в пустыню с пеньками — и как будто так и надо.
А у вас еще и до начальства далеко — так что просто смиритесь.
KO
15 мая, 2017 в 12:23