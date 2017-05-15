Рейтинг самых жадных госслужащих составила палата предпринимателей

Ужесточить наказание для госслужащих, которые пытаются нажиться, создавая барьеры бизнесу, предложила Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

В НПП «Атамекен» привлекли независимых экспертов для составления специального рейтинга, чтобы выяснить, в каких госорганах наиболее распространена коррупция, сообщили в пресс-службе организации. Сообщает Informburo.kz.

Средний уровень взяток в казахстанских акиматах / Инфографика НПП «Атамекен»

«Независимая компания провела исследование во всех регионах страны, чтобы выяснить, где больше распространена коррупция. Опрос предпринимателей показал, что, например, в Алматы самыми жадными оказались недобросовестные сотрудники Службы экономических расследований при департаменте государственных доходов», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что за свою лояльность сотрудники ДГД берут от 167 до 772 тысяч тенге. Чуть меньше, по информации Нацпалаты, просят у бизнесменов за решение бюрократических проволочек работники управления государственных закупок и различные экослужбы. Их пособничество обходится предпринимателям в 500-600 тысяч тенге.

Средний уровень взяток в госслужбах регионов / Инфографика НПП «Атамекен»

Не самые коррумпированные по стране, но тем не менее часто упоминаемые в антирейтинге алматинские санэпидемиологи и сотрудники управления архитектуры и строительства, подчёркивают в «Атамекене».

Показатели рейтинга продемонстрировали примерно одинаковую картину в целом по Казахстану. В приведённых данных антилидерство закреплено за Астаной и Алматы.

«В списке одни и те же управления и ведомства. С разницей только в стоимости услуг. Больше всех за быстрое решение проблем готовы заплатить предприниматели в Алматы и Астане. В 2-3 раза ниже мзда в других регионах», – добавили в НПП,

Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген считает, что убирать административные барьеры необходимо прежде всего на законодательном уровне. Он призвал предпринимателей активнее участвовать во всякого рада опросах и мероприятиях, направленных на выявление проблем бизнеса.

«Сейчас одного предпринимателя проверяет 61 государственный орган, предъявляя 28 тысяч требований. Национальная палата предпринимателей предлагает оптимизировать систему госконтроля. Первое – отменить выборочные проверки. Второе, из 540 контрольных функций госорганов исключить 139. В третьих, сократить число требований. Например, департамент по защите прав потребителей выставляет бизнесу 11 500 требований, из которых 9347 уже удалось сократить. У департамента по ЧС к частному бизнесу 3120 требований, 2244 оказались неактуальными, их удалось отменить», – рассказал на семинаре Кайрат Кудайберген.

Бизнесмены предлагают привлекать недобросовестных сотрудников акиматов и различных ведомств к материальной и даже уголовной ответственности.