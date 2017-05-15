Ужесточить наказание для госслужащих, которые пытаются нажиться, создавая барьеры бизнесу, предложила Национальная палата предпринимателей «Атамекен».
В НПП «Атамекен» привлекли независимых экспертов для составления специального рейтинга, чтобы выяснить, в каких госорганах наиболее распространена коррупция, сообщили в пресс-службе организации. Сообщает Informburo.kz.
«Независимая компания провела исследование во всех регионах страны, чтобы выяснить, где больше распространена коррупция. Опрос предпринимателей показал, что, например, в Алматы самыми жадными оказались недобросовестные сотрудники Службы экономических расследований при департаменте государственных доходов», – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что за свою лояльность сотрудники ДГД берут от 167 до 772 тысяч тенге. Чуть меньше, по информации Нацпалаты, просят у бизнесменов за решение бюрократических проволочек работники управления государственных закупок и различные экослужбы. Их пособничество обходится предпринимателям в 500-600 тысяч тенге.
Не самые коррумпированные по стране, но тем не менее часто упоминаемые в антирейтинге алматинские санэпидемиологи и сотрудники управления архитектуры и строительства, подчёркивают в «Атамекене».
Показатели рейтинга продемонстрировали примерно одинаковую картину в целом по Казахстану. В приведённых данных антилидерство закреплено за Астаной и Алматы.
«В списке одни и те же управления и ведомства. С разницей только в стоимости услуг. Больше всех за быстрое решение проблем готовы заплатить предприниматели в Алматы и Астане. В 2-3 раза ниже мзда в других регионах», – добавили в НПП,
Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген считает, что убирать административные барьеры необходимо прежде всего на законодательном уровне. Он призвал предпринимателей активнее участвовать во всякого рада опросах и мероприятиях, направленных на выявление проблем бизнеса.
«Сейчас одного предпринимателя проверяет 61 государственный орган, предъявляя 28 тысяч требований. Национальная палата предпринимателей предлагает оптимизировать систему госконтроля. Первое – отменить выборочные проверки. Второе, из 540 контрольных функций госорганов исключить 139. В третьих, сократить число требований. Например, департамент по защите прав потребителей выставляет бизнесу 11 500 требований, из которых 9347 уже удалось сократить. У департамента по ЧС к частному бизнесу 3120 требований, 2244 оказались неактуальными, их удалось отменить», – рассказал на семинаре Кайрат Кудайберген.
Бизнесмены предлагают привлекать недобросовестных сотрудников акиматов и различных ведомств к материальной и даже уголовной ответственности.
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Написали бы сразу конкретные фамилии, кому там заносить или через кого общаться. Очень, кстати, удобно, а по закону лохи пусть живут. Вот бы ещё «ценник» других структур выложили, курс то нестабильный. Эх, скорее бы коррупцию узаконили. Так хоть налоги со взяток будут пополнять бюджет, братишкам помогать тоже нужно.
Серик
15 мая, 2017 в 13:01
Не удивился когда увидел СЭС Караганды на третьем месте по взяткам в Казахстане.
А где сведения о взятках в дорожной полиции, в судебной системе, взятки акимов всех уровней. Не кому в государстве искоренять коррупцию. Государство жуликов и воров.
Водитель
15 мая, 2017 в 13:48