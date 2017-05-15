Карагандинские прокуроры высадили хвойную аллею в детском доме «Шапагат»

Во дворе детдома появились 20 сосен

На выходных сотрудники специализированной природоохранной прокуроры побывали в детском доме «Шапагат».

Как известно, прокуроры природоохранной прокуратуры стоят на страже защиты природы. Поэтому прокуроры решили сделать воспитанникам детского дома не традиционные сладкие подарки, а высадить для детей целую хвойную аллею.

В итоге прокуроры посадили во дворе детского дома «Шапагат» 20 сосен.

-Акция «Хвойная аллея детям» направлена на прививание преемственному поколению любви к природе, как залога бережного отношения к окружающей среде в будущем, — говорят с прокуратуре.