Борхес, Стругацкие, Параджанов, Тарковский — карагандинец собрал портреты гениальных современников

Персональная выставка Владимира Троценко откроется завтра

16 мая в областном музее изобразительного искусства откроется персональная выставка Владимира Троценко – члена Союза архитекторов, члена Союза художников, графика, фотографа, экспериментатора.

Основу этой его последней, на сегодняшний день, экспозиции составляют плакатные работы, посвященные киноискусству и выполненные по большей части в технике коллажа. Страстный любитель и знаток кино, Владимир Троценко не иллюстрирует какие-либо фильмы, ему интересны личности их создателей — наиболее любимы им Сергей Параджанов и Андрей Тарковский. Оба плаката построены на портретах режиссеров, но выбранное для них окружение уже говорит об их личности и характере творчества: гротесковый, шумный, любящий внимание Параджанов и тихий, одинокий, какой-то нездешний Тарковский. Плакат, посвященный Голливуду – «Апокалипсис киноиндустрии», свидетельствует о скептическом отношении автора к современным «шедеврам» американского кинематографа.

Несколько коллажных работ посвящены литературным произведениям таких непростых писателей, как братья Стругацкие и Хорхе Борхес, в них художник дает собственную интерпретацию известных и любимых многими текстов.

Многие плакаты Троценко рассказывают о близких ему людях – художниках и архитекторах. Также, как и в случае с кинорежиссерами, он в нескольких штрихах раскрывает и личность героя, и свое отношение к нему.

Плакаты органично дополняются графическими и живописными произведениями, фотографикой, часто абстрактными, либо стилизованными, но всегда непростыми для восприятия, однако всегда говорящими о характере самого художника.