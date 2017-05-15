Приговор актаусцам, прострелившим глаза Бекзату Сулейменову, оставили без изменений

Ранее стрелявшему дали 10 лет колонии, его сообщнику 8

Жители поселка Актау, которые пытали 25-летнего Бекзата Сулейменова в гараже, попытались обжаловать приговор. Коллегия областного суда не увидела ни одной причины смягчать преступникам наказание.

Бекзат Сулейменов пострадал от односельчан летом лето прошлого года. Вместе с младшим товарищем Бекзат курил на развалинах местного спорткомплекса. Несколько выпивших парней стали его подзывать.

Когда он подошел, односельчанин Ринат Нурумов без предупреждения выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Дробинки пробили глаза и парень моментально ослеп. Затем Бекзата и его друга насильно запихали в машину и увезли в соседнее село. Там издевательства продолжались несколько часов в гараже частного дома. Мучители стреляли в парнишку, кололи его шампурами. Другу Бекзата удалось сбежать. Он позвал на помощь брата и им удалось отбить Бекзата.

Сулейменов пролежал несколько недель в областном медицинском центре в Караганде. Врачи не смогли вернуть ему зрение. Потом семья дважды возила его в Башкирию на лечение, но тоже безрезультатно. Сулейменовы потратили на это несколько миллионов тенге. Деньги для Бекзата собирало все село.

За то, что Ринат Нурумов на всю жизнь оставил Бекзата слепым, ему дали дали 10 колонии. Его сообщник получил на два года меньше. Родители Бекзата считали, что приговор мучителям их сына получился слишком мягким.

Оба преступника попытались обжаловать приговор. Но коллегия решила, что основания для смягчения приговора нет. В итоге его оставили без изменений.