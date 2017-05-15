Ранее стрелявшему дали 10 лет колонии, его сообщнику 8
Жители поселка Актау, которые пытали 25-летнего Бекзата Сулейменова в гараже, попытались обжаловать приговор. Коллегия областного суда не увидела ни одной причины смягчать преступникам наказание.
Бекзат Сулейменов пострадал от односельчан летом лето прошлого года. Вместе с младшим товарищем Бекзат курил на развалинах местного спорткомплекса. Несколько выпивших парней стали его подзывать.
Когда он подошел, односельчанин Ринат Нурумов без предупреждения выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета. Дробинки пробили глаза и парень моментально ослеп. Затем Бекзата и его друга насильно запихали в машину и увезли в соседнее село. Там издевательства продолжались несколько часов в гараже частного дома. Мучители стреляли в парнишку, кололи его шампурами. Другу Бекзата удалось сбежать. Он позвал на помощь брата и им удалось отбить Бекзата.
Сулейменов пролежал несколько недель в областном медицинском центре в Караганде. Врачи не смогли вернуть ему зрение. Потом семья дважды возила его в Башкирию на лечение, но тоже безрезультатно. Сулейменовы потратили на это несколько миллионов тенге. Деньги для Бекзата собирало все село.
За то, что Ринат Нурумов на всю жизнь оставил Бекзата слепым, ему дали дали 10 колонии. Его сообщник получил на два года меньше. Родители Бекзата считали, что приговор мучителям их сына получился слишком мягким.
Оба преступника попытались обжаловать приговор. Но коллегия решила, что основания для смягчения приговора нет. В итоге его оставили без изменений.
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Да, жаль парня остался инвалидом на всю жизнь! И приговор суда в отношение мучителей слишком мягок, считаю что суд мог обязать выплачивать потерпевшему пожизненно, 50% с любого его дохода, которые получат они на свободе после отсидки и в тюрьме!
Круглый Бред
15 мая, 2017 в 12:22
Вы можете считать всё что угодно — но суд руководствуется ЗАКОНАМИ, а не дворовыми понятиями о справедливости.
А в законах ничего подобного нет.
KO
15 мая, 2017 в 14:03
Итог нашей независимости: «курим на развалинах спорткомплекса»! Может быть таких случаев не было бы, если молодежь была занята?
Круглый Бред
15 мая, 2017 в 12:26
Ой, а то в 60-80 не дралась молодежь и увечий не наносила?
А уж если вспомнить, кто были первейшие бандюганы 90-х — так может лучше было не спорт развивать — а мужской балет?
KO
15 мая, 2017 в 14:51
В цивилизованой стране виновнка причинившего вред здоровью который нельзя исправить
Присудили бы еще пожизненую оплату элентов 25% от дохода
И принудительные работы пожизнено
А так получается два отморозка которые не копейки не заработали сделали человека инвалидом на всю жизнь
И мы теперь должны платить инвалидность пострадавшему
Платить содержания в тюрьме двух отморозков
Я считаю что в тюрьмах арестанты должны содержаться за свой счет или их содержания должны оплачивать их родственики
Почему дет сады не на полном госсобеспечении
А тюрьмы колонии на полном госсобеспечение
В детсадах дети которые не могут зарабатывать себе на кусок хлеба а в тюрьмах здоровые взрослые которые могут работать и обеспечивать сябя и выплачивать компенсацию постродавшим
vas
15 мая, 2017 в 12:39
отличная мысль:сиделец должен оплачивать своё пребывание
Дмитрий
15 мая, 2017 в 13:52
В какой-нибудь стране мира есть примеры?
KO
15 мая, 2017 в 14:06
vas — а вас не смущает, что даже в гораздо более справедливом СССР до подобного дело не доходило?
Я вам больше скажу — Швеция, Германия, США, Канада, Япония — цивилизованные страны?
И даже там законодатели до ваших глупостей не додумались.
KO
15 мая, 2017 в 14:06
vas, пострадавший ещё может обратиться в суд о взыскании морального и материального вреда в гражданском порядке.
Хрупкий орех
15 мая, 2017 в 14:53
приговор приговором, пусть они выплачивают парню пожизненно! они когда-нибудь выйдут, и будут видеть также, а парень останется слепым пожизненно!
maddy
15 мая, 2017 в 14:37
На каком основании? Назовите статью закона?
KO
15 мая, 2017 в 14:49
maddy, этот вопрос можно и нужно ещё решать через гражданские иски к потерпевшим.
Хрупкий орех
15 мая, 2017 в 14:55