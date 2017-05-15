Очевидцы страшного пожара на бульваре Мира рассказали подробности (фоторепортаж)

Загорелась съемная квартира, где проходила вечеринка

Жуткий пожар, который унес жизни трех человек, случился в ночь на 12 мая. Загорелась квартира на втором этаже в доме № 27 на бульваре Мира. До этого, по словам соседей, из этой квартиры доносилась музыка, громкие разговоры, а потом уже стали слышны крики и звуки драки. Из-за чего начался пожар точно еще неизвестно. Но в итоге участники буйной вечеринки сбежали, а от огня и угарного газа погибли жильцы верхних этажей.

Карагандинцы, проживающие в этой пятиэтажке говорят, что квартиру на втором этаже, где случился пожар, постоянно сдают посуточно. Даже обитатели той же площадки не знают владельца однушки. На лестничной клетке сталкиваются только с постоянно меняющимися квартирантами. В вечер трагедии в квартиру в очередной раз кто-то заселился. Квартиранты что-то праздновали. В квартире орала музыка, слышались голоса. Уже после часа ночи на съемной квартире произошла драка и пожар. Многие карагандинцы в это время уже спали. Черный едкий дым по стоякам пошел наверх и добрался до пятого этажа.

Самое ужасное, что от пожара пострадали владельцы совершенно других квартир. Три человека насмерть надышались угарным газом во сне. Это семейная пара пенсионеров с четвертого этажа и 23-летнняя девушка с третьего.

-Кто-то гулял, веселился. Может быть люди какой-то праздник отмечали, — говорит родственница погибших пенсионеров. — Они-то сами остались живые, а погибли совершенно невинные люди, те которые спали. Там, конечно, выжить было невозможно людям. Там был такой густой дым. До сих пор в подъезде находится невозможно.

-Сколько мы ругались, сколько говорили, что посуточно сдают квартиру. Постоянно шум, гам там стоял. Ну вот видите, к чему это привело, — возмущается житель этого подъезда.

Больше всего жителей пятиэтажки возмущает то, что виновники трагедии сбежали с места происшествия, даже не предупредив людей о грозящей им опасности.

-Они живы здоровы ушли. Это подлость с их стороны. Когда они увидели огонь, они первым дело должны были вызвать пожарных и пойти будить людей. Знали, что время позднее, что все спят, — возмущается еще одна соседка погибших.

Те карагандинцы, которые еще не спали, попытались выбраться из смертельной ловушки. Вышли в подъезд, но он был полностью заполнен дымом. Люди стали подниматься выше, стучаться в квартиры на пятом этаже. Подъехала автолестница пожарных. Людей снимали с помощью нее.

-С помощью лестницы вытаскивали людей. Тут сразу же «скорая». Вынесли девушку с третьего этажа. Врачи пытались ее реанимировать. Врачи боролись целый час, но безрезультатно, — говорит очевидец пожара.

На месте работали 30 пожарных на восьми машинах и шесть бригад скорой медицинской помощи. Всего в больницу увезли 12 человек. Кто-то надышался дымом, у кого-то было стрессовое состояние. Тяжелее всех пострадали мать с 13-летним сыном. Они сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ребенка уже вывели из критического состояния, он дышит самостоятельно. Его мать пока еще в коме.

Всего пожарные спасли 16 человек, из них шестеро детей, еще 19 человек вовремя эвакуировали. Пожар потушили около трех часов ночи. В полиции пока не говорят, будет ли по факту пожара возбуждено уголовное дело.