Тестирование
Мы предлагаем ответить на реальные вопросы, которые задают школьникам на пробном тестировании. Напомним, что формат ЕНТ в этом году изменился.
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Один неправильный и то потому что было лень считать … пальцем в небо. Очень лёгкие задачи
Нервная
15 мая, 2017 в 13:06
9/9, «отличник, вы точно сдадите ЕНТ».. Но вообще это какая-то нереальная жесть. Если не ошибаюсь — ЕНТ сдаётся после окончания школы, и перед поступлением в ВУЗ? Когда уже прошли в школе интегралы, производные, логарифмы, комплексную математику.. Или я что-то путаю? Или ЕНТ — это вступительный экзамен в 1-й класс школы? Судя по вопросам — скорее второе, чем первое.. И о каких нанотехнологиях, изобретениях, инновациях, и космических полётах они говорят, если растёт поколение 16-летних дэбилов, умеющих только фотографировать, и сидеть в позе лотоса, для которых посчитать, на сколько из пяти частей распилить бревно — сверхзадача, по результатам решения которой принимают в ВУЗ?.. Да, изобретения в нашей стране с такими выпускными экзаменами будут, более того — от них не будет отбоя. Но все они будут примерно такими — вечный двигатель, планшетка для общения с духами, летающе-прыгающий велосипед-амфибия, и прочее подобное, чьим авторам место в дурке, а не в институтах..
Александр
15 мая, 2017 в 14:35
Неужели правда такие вопросы на ЕНТ по математике???
А где начала анализа? Где дифференциальное исчисление? Интегралы?
Хрупкий орех
15 мая, 2017 в 14:49