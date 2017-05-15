Авиабилеты и дипломы чаще других документов подделывают в РК

С начала 2017 года зарегистрировано 1 530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК.

Чаще всего в Казахстане подделывают водительские права, авиабилеты и дипломы, передает Today.kz. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев.

«Органами внутренних дел с начала года зарегистрировано 1 530 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград». В основном подделывают авиабилеты, дипломы, оттиски печати временной регистрации службы миграционной полиции на миграционной карточке, водительские удостоверения и материалы по оформлению прав на земельные участки», — написал Садубаев.

По информации МВД, за этот период к уголовной ответственности привлечены 171 человек.