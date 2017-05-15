273 миллиона долларов потратили казахстанцы на новые автомобили в 2017 году

Всего в Казахстане c начала 2017 года были приобретены порядка 11 тысяч новых легковых автомобилей.

В январе-апреле 2017 года казахстанцы приобрели свыше 11 тысяч новых легковых автомобилей на сумму 273 миллиона долларов. Такие данные приводит Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», передает Today.kz.

При этом показатель этого года отстает от аналогичного в 2016 году на 23 процента. Сбыт по итогам апреля текущего года составил 3449 единиц – отставание от прошлогоднего значения на 8,9 процента, однако это выше результатов марта 2017 года на 27 процентов.

7 771 автомобилей, реализованных по итогам четырех месяцев, были импортными. 3 247 покупателей остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota – с начала года на территории РК проданы 2 290 автомобилей этой марки. Сбыт моделей Lada составил 1 912 единиц, третью позицию занял Renault с показателем в 856 автомобилей.

В рейтинге легковых моделей лидируют Toyota Camry – 885 единиц, Lada 4×4 – 605 единиц и Ravon Nexia – 576 единиц.

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе-апреле 2017 года продемонстрировали жители Алматы – 2 770 реализованных авто, Астаны – 2 149 и Атырау – 788 единиц.