Почему в Караганде не восстанавливают центральное газоснабжение?

Этот вопрос подняли на сессии городского маслихата

Будут ли в Караганде восстанавливать систему центрального газоснабжения? Этот вопрос обсуждали на сессии городского маслихата. Оказалось, что ни услугодатель, ни местные власти не хотят вкладывать деньги в новые газгольдеры и трубопроводы.

В Караганде работает около 50 газораспределительных установок. Большая часть из них находится в центре города и на Юго-Востоке. Остальные ГРУ в 90-е годы разрушили и разграбили. В связи с этим жители многоэтажек, несмотря на предостережения пожарной службы, вынуждены пользоваться баллонным газом.

— Планируется ли у нас восстанавливать газгольдеры, расширять сеть централизованного газоснабжения? – спросила общественница Татьяна Селиванова. – Или мы будем сидеть и ничего не делать?

К сожалению, руководства компании «Алемгаз» на заседании не было. Поэтому за него на вопрос ответил депутат Толеген Ашимов. Он является председателем постоянной комиссии по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Этот вопрос мы рассматривали, — сказал депутат. – Ситуация с центральным газоснабжением в городе неоднозначная. Бесхозные ГРУ переданы на баланс КГП «Горкомхоз». Услугодатель из коммерческих соображений не будет стоить новые газгольдеры за свой счет. Ему это невыгодно. В то же время у нас ожидается большая правительственная программа по газификации Караганды. Я так думаю, в ее рамках этот вопрос будет решен.

Толеген Ашимов не уточнил, когда эта программа дойдет до нашего города. А до тех пор карагандинцы будут, рискуя жизнью, пользоваться газом в баллонах.