Этот вопрос подняли на сессии городского маслихата
Будут ли в Караганде восстанавливать систему центрального газоснабжения? Этот вопрос обсуждали на сессии городского маслихата. Оказалось, что ни услугодатель, ни местные власти не хотят вкладывать деньги в новые газгольдеры и трубопроводы.
В Караганде работает около 50 газораспределительных установок. Большая часть из них находится в центре города и на Юго-Востоке. Остальные ГРУ в 90-е годы разрушили и разграбили. В связи с этим жители многоэтажек, несмотря на предостережения пожарной службы, вынуждены пользоваться баллонным газом.
— Планируется ли у нас восстанавливать газгольдеры, расширять сеть централизованного газоснабжения? – спросила общественница Татьяна Селиванова. – Или мы будем сидеть и ничего не делать?
К сожалению, руководства компании «Алемгаз» на заседании не было. Поэтому за него на вопрос ответил депутат Толеген Ашимов. Он является председателем постоянной комиссии по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
— Этот вопрос мы рассматривали, — сказал депутат. – Ситуация с центральным газоснабжением в городе неоднозначная. Бесхозные ГРУ переданы на баланс КГП «Горкомхоз». Услугодатель из коммерческих соображений не будет стоить новые газгольдеры за свой счет. Ему это невыгодно. В то же время у нас ожидается большая правительственная программа по газификации Караганды. Я так думаю, в ее рамках этот вопрос будет решен.
Толеген Ашимов не уточнил, когда эта программа дойдет до нашего города. А до тех пор карагандинцы будут, рискуя жизнью, пользоваться газом в баллонах.
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Какой смысл «Алемгазу» что то восстанавливать за свой счет, если он не является собственником оборудования. Он арендатор. А кто собственник — вопрос.
Иностранец
15 мая, 2017 в 14:13
Смысл есть. Предположим на восстановление нужно 100 лямов.
Под эту дудку поставщик газа пробивает увеличение тарифа — восстанавливает — а потом тариф-то уже никто не снизит.
KO
15 мая, 2017 в 14:45
Интересно а руководство алемгаза не хочет рассказать о своих похождениях по разваливанию ГРУ ?
Например восток 1 дом 10, во дворе ГРУ не спеша растаскивали приезжавшие машины с логотипами алемгаза на боку, жильцам говорили что ГРУ демонтируется и будет строиться новая.
Результат — сняли все металлическое, срезали трубы, идущие по стенам дома и все.
Изя
15 мая, 2017 в 14:24
А не факт, что это был Алемгаз. Вы же знаете — логотипы и прочее наклеить не проблема.
KO
15 мая, 2017 в 14:46
глупо распечатывать логотип.клеить на машину ради трёх бронзовых кранов.
курим бонд
15 мая, 2017 в 14:55
Ага. Когда в 90-х сами жильцы не хотели скидываться на заправку и воровали что могли — они не чесались. А теперь пусть Алемгаз или город восстанавливает — за счет остальных горожан?
KO
15 мая, 2017 в 14:43
Сколько лет пользовались и не боялись же, а тут все боятся. Их же баллоновоз по дворам ездил и в баллонах газ продавали, что тогда акимат не думал о безопасности? Именно из-за таких машин большинство ГРУ города пришло в негодность. И еще о рабочих ГРУ, у них то тоже срок эксплуатации скоро начнет выходит и им будет нужен капитальный ремонт или Алемгаз тоже забьет на них и обанкротится?
Услугодатель из коммерческих соображений не будет стоить новые газгольдеры за свой счет — интересно, как они хотят повысить прибыль? Учитывая, что они ни тиынки не хотят вкладывать.
Евгений
15 мая, 2017 в 14:44
За 20 лет отсутствия газа и представителей «Алемгаза» или прочих «газовщиков» люди успели полностью забыть об их существовании. Большинство людей уже давно срезали газовые трубы в квартирах как лишнюю бессмысленную часть, сделали ремонты, поменяли плиты. Как Вы сейчас хотите все вернуть. Тем более, что в квартирах и подъездах люди должны делать всё за свой счет. В прошлом году была подобная ситуация. Из трех пятиэтажек на собрание к «газовщикам» вышли человек 6-7. Итог — разобранный газгольдер и лишь воспоминания о всеобщей газификации…
Наталья
15 мая, 2017 в 15:00