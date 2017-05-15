Ущерб от паводка в Карагандинской области составил 160 миллионов тенге

Большую часть этой суммы выделят из областного бюджета

Власти Карагандинской области подсчитали ущерб, который нанес паводок. Он составил около 160 миллионов тенге. Основную часть этой суммы выделят из областного бюджета. Такую информацию сегодня, 15 мая, озвучил Андрей Ляпунов.

«С начала паводков подтоплению подверглось 140 жилых домов и 274 двора в 22-х населенных пунктах, — сообщил заместитель акима Карагандинской области. – В ходе аварийно-спасательных работ силами местных исполнительных органов и подразделений департамента по ЧС из зон подтопления эвакуировано 2079 человек, отогнано на возвышенности 7146 голов крупного и мелкого рогатого скота. До 27 апреля текущего года все эвакуированные вернулись в свои дома. Скот возвращен в подворье».

Свою работу завершили комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводком. По ее данным, жителям Бухаржырауского района необходимо выплатить 122,3 миллиона тенге. На восстановление имущества жителей Каркаралинского района нужно 5,5 миллиона тенге. Жители Шетского района должны получить 19,7 миллиона тенге. В Нуринском районе ущерб от паводка составил около 12 миллионов тенге. А вот в Абайском районе самый маленький убыток — 575,5 тысяч тенге.

Добавим, что пострадавшие от стихии получают благотворительную помощь из специального фонда. Им поставляют продукты питания и предметы гигиены. На специальный счет областного филиала общества Красного Полумесяца поступило 19 миллионов тенге. Примерно 6 миллионов из них уже израсходовано.