Истекает конституционный срок полномочий некоторый депутатов Сената Парламента. Всего их — 16 человек. Среди них один депутат от Карагандинской области — Серик Акылбай. Он стал сенатором в 2005 году. Карагандинцы знают его, как бывшего прокурора Карагандинской области.
Напомним, выдвижение кандидатов в сенаторы началось 29 апреля и закончится 28 мая. Выборы назначены 28 июня. По данным ЦИК, на 15 мая выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением — 76, остальные — районными, городскими и областными маслихатами.
Отметим, что сенаторов в Казахстане выбирает не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. У нас в стране действует косвенное избирательное право.
Согласно Конституции и законодательству депутатом Сената Парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет.
Выдвижение кандидатов осуществляется на сессиях маслихатов, а также в порядке самовыдвижения.Через своих представителей в маслихатах имеют возможность предлагать кандидатов также политические партии и общественные объединения.
Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента претенденту необходимо получить поддержку не менее чем десяти процентов от общего числа депутатов всех маслихатов региона. Эта поддержка удостоверяется сбором соответствующего количества подписей депутатов маслихатов.
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В статье, фраза — Карагандинцы его знают как бы, это опечатка или стёб журналиста?
))
Jähr
15 мая, 2017 в 21:08