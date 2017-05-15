Истекает срок полномочий сенатора от Карагандинской области Серика Акылбая

Выборы в палату парламента назначены на 28 июня

Истекает конституционный срок полномочий некоторый депутатов Сената Парламента. Всего их — 16 человек. Среди них один депутат от Карагандинской области — Серик Акылбай. Он стал сенатором в 2005 году. Карагандинцы знают его, как бывшего прокурора Карагандинской области.

Напомним, выдвижение кандидатов в сенаторы началось 29 апреля и закончится 28 мая. Выборы назначены 28 июня. По данным ЦИК, на 15 мая выдвинуты 83 кандидата, из них самовыдвижением — 76, остальные — районными, городскими и областными маслихатами.

Отметим, что сенаторов в Казахстане выбирает не народ, а депутаты маслихатов всех уровней. У нас в стране действует косвенное избирательное право.