Штормовое предупреждение

В Карагандинской области ожидают заморозки

По данным РГП «Казгидромет» 17-18 мая на территории Карагандинской области местами ожидаются заморозки до -5 градусов (преимущественно на севере и в центральных районах области).

Населению рекомендуется:

— быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей;

— одеваться соответственно изменениям погоды;

— по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.