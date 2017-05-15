В Карагандинской области ожидают заморозки
По данным РГП «Казгидромет» 17-18 мая на территории Карагандинской области местами ожидаются заморозки до -5 градусов (преимущественно на севере и в центральных районах области).
Населению рекомендуется:
— быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий, не оставлять без присмотра детей;
— одеваться соответственно изменениям погоды;
— по возможности воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды.
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