Заместителем акима Карагандинской области стал Анатолий Шкарупа

Он будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС

Сегодня, 15 мая, назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал экс-аким Сарани Анатолий Шкарупа. Он в новой должности будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС.

Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области. Имеет высшее образование. Окончил Алматинский институт энергетики и связи. По квалификации инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «КЕGOС», где прошел путь от ведущего специалиста отдела до заместителя директора департамента.

С 2005 по 2013 год находился на государственной службе. Работал директором департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики, затем заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий. Был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». С ноября 2014 года до назначения работал акимом города Сарани.

Анатолий Валерьевич сменил на посту Андрея Ляпунова. Он проработал замом акима области более двух лет.