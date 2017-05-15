Он будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС
Сегодня, 15 мая, назначен новый заместитель акима Карагандинской области. Им стал экс-аким Сарани Анатолий Шкарупа. Он в новой должности будет заниматься вопросами энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и ЧС.
Анатолий Шкарупа родился в 1975 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области. Имеет высшее образование. Окончил Алматинский институт энергетики и связи. По квалификации инженер-экономист.
Трудовую деятельность начал в 1998 году в ОАО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «КЕGOС», где прошел путь от ведущего специалиста отдела до заместителя директора департамента.
С 2005 по 2013 год находился на государственной службе. Работал директором департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики, затем заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий. Был председателем правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ». С ноября 2014 года до назначения работал акимом города Сарани.
Анатолий Валерьевич сменил на посту Андрея Ляпунова. Он проработал замом акима области более двух лет.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 34522 материалов.
Посетители оставили 201177 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
А куда Андрея Ляпунова дели? Нечего не понятно.
Абай
15 мая, 2017 в 17:52
Его никуда не дели. Он ушел с госслужбы
Елена Ульянкина
15 мая, 2017 в 19:20
Боже, пропал дом… Что будет с паровым отоплением?…
Профессор Преображенский
15 мая, 2017 в 18:46
А в Сарани котельную достроил?
Да уш!!!
15 мая, 2017 в 19:01
Как говорят Тагил или Балхаш рулит
Ваха
15 мая, 2017 в 21:33