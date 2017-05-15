Назначен новый аким Сарани

Им стал экс-аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов

Сегодня, 15 мая, назначили нового акима Сарани. Им стал бывший аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов. А экс-градоначальник города-спутника Анатолий Шкарупа пошел на повышение. Он стал заместителем акима Карагандинской области.

Должность акима Октябрьского района пока остается вакантной.

Ержан Темирханов имеет 2 высших образования: юрист (Карагандинский юридический институт) и экономист (государственный университет им.Букетова).

Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.

С 2012 года работал на административно-государственных должностях: начальник ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области», заместитель акима города Караганды по вопросам промышленности, агропромышленного комплекса, экологии.

Женат, воспитывает 3 детей.