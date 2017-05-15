Им стал экс-аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов
Сегодня, 15 мая, назначили нового акима Сарани. Им стал бывший аким Октябрьского района Караганды Ержан Темирханов. А экс-градоначальник города-спутника Анатолий Шкарупа пошел на повышение. Он стал заместителем акима Карагандинской области.
Должность акима Октябрьского района пока остается вакантной.
Ержан Темирханов имеет 2 высших образования: юрист (Карагандинский юридический институт) и экономист (государственный университет им.Букетова).
Трудовую деятельность начал в правоохранительных и таможенных органах. С 2005 года работал в коммерческих структурах на руководящих должностях.
С 2012 года работал на административно-государственных должностях: начальник ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области», заместитель акима города Караганды по вопросам промышленности, агропромышленного комплекса, экологии.
Женат, воспитывает 3 детей.
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Не завидую Саранцам,держитесь теперь город будет не развиваться а стоять на месте,данный аким в свое время не запомнился ничем в Майкудуке как будто время было остановлено…
Мирас
15 мая, 2017 в 19:05