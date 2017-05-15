Карагандинцев приглашают в проект «Наставники»

Инфо-встреча пройдёт в этот четверг

18 мая в 19:00 пройдет информационная встреча по проекту «Наставники», где координаторы расскажут подробности, а присутствующие смогут задать свои вопросы. На встречу приглашают все желающие стать наставником. Адрес: Ермекова 29, 1 этаж.

— Проект направлен на поддержку и социализацию воспитанников детских домов и реализуется сейчас уже в Алматы, Астане, Караганде, Талгаре и Павлодаре,- рассказала президент фонда «Дара» Мадина Бакиева.- В результате более 80 детей в детских домах обрели наставников, 36 подростков регулярно занимаются с коучами и более 30 детей охвачено услугами службы психологической поддержки. Мы рады отметить, что уже больше половины детей в проекте дружат со своими наставниками дольше года, встречаясь еженедельно. Это большое достижение и для детей и для их наставников.

Наставничество – это обучение личным примером, построение дружеских долгосрочных отношений с одним ребенком. Вместе с наставниками дети изучают различные аспекты жизни за пределами детского дома, учатся готовить, покупать продукты, посещать интересные мероприятия, изучать профессии, и самое главное, в доверительной атмосфере обсуждают все вопросы, интересующие подростка.

По вопросам участия в информационной встрече в Караганда, можно обращаться к Анастасии Ясной: + 7 701 95 16 500, karaganda@nastavniki.kz.