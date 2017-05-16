Назначена дата слушания по замене наказания Юрию Паку на штраф

Заседание состоится 29 мая

Стала известна дата слушания в Абайском районном суде по замене оставшейся неотбытой части срока Юрию Паку на штраф. Судьба школьного учителя решится 29 мая. Не секрет, что родные Юрия Пака очень надеятся на то, что его отпустят. Да и сам учитель ждет этого слушания. От волнения и переживаний у него даже ухудшилось самочувствие. У него воспаление почек.

Супруга, осужденного за лжетерроризм учителя физики, говорит, что раньше у него таких проблем не было. Заболевание дало о себе знать после перенесенного стресса в колонии. 12 июня у старшей дочери карагандинца будет выпускной бал. Родные надеятся, что отец сможе на нем побывать.