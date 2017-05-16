Ветер сорвал облицовку дома в Караганде: пострадало три авто

Аким района Татьяна Шатохина пояснила жильцам, что за свой дом они полностью отвечают сами.

Сильный ветер в ночь на 15 мая сорвал обшивку дома в микрорайоне «Астана» в Караганде. В результате ЧС пострадало три автомобиля, передает Tengrinews.kz.

К приезду наших корреспондентов на самом верху здания все еще висели большие куски арматуры. На ветру они раскачивались в разные стороны. Казалось, что в любую минуту они сорвутся вниз. Опасную территорию оградили лентой, но за ней беспрепятственно ходили люди, гуляли дети. Куски металла убрали лишь после встречи жильцов дома с представителями акимата района имени Казыбек би и управляющей компании.

Это далеко не первый случай на памяти жильцов, они рассказывают, что обшивка здания слетает едва ли не каждый год. «Примерно год назад на мою машину уже падали железные листы с обшивки. Поэтому этой ночью, когда начался сильный ветер, я сразу начал переживать, подумал, что нужно машину отогнать подальше от дома. И действительно, около полуночи раздался сильный грохот. Я сразу выскочил на улицу. На этот раз мое авто пострадало не сильно, только царапина на капоте, можно сказать. А вот соседям не повезло, у кого-то даже стекло было разбито. Чудо, что все произошло ночью, и на улице не было людей», — рассказывает потерпевший Ерлан Алимов.

Отметим, что дом был построен в 2007 году, в основном здесь живут бюджетники. Жители считают, что причиной их бед являются некачественные строительные материалы. «Кирпич весь старый, рассыпается. Конечно, на нем ни одна обшивка держаться не будет. Мы несколько раз меняли сайдинг, это бесполезно. Нужно по-новому кирпичом обшивать здание», – продолжает житель дома Алимов.

По словам других жителей дома, выясняется, что за обшивку нужно заплатить несколько миллионов тенге со всех квартир. «Я живу здесь с 2008 года, до сих пор выплачиваю ипотеку. Суммы немаленькие, больше ста тысяч тенге в месяц выходит. Практически с самого заселения начались проблемы — то в подвале воды по колено, то обшивка слетает, то балконы сыплются. На застройщика в суд подать мы не можем, все гарантийные сроки закончились», — рассказывает жительница дома Асем Ахметова.

Аким района Татьяна Шатохина пояснила жильцам, что за свой дом они полностью отвечают сами. «Есть два пути решения проблемы. Либо вы объявляете целевой сбор и самостоятельно ремонтируете фасад, либо участвуете в Программе развития регионов до 2020 года. Вам необходимо привести в порядок за свой счет подъезд, подвал и двор, и тогда мы сможем дать вам беспроцентный кредит на благоустройство двора и ремонт фасада. Это ваш кондоминиум, и государство не может ремонтировать дом за свой счет», — подчеркнула глава района.

Жители дома обещали рассмотреть этот вариант, но параллельно они намерены подать в суд на ГУ «Отдел строительства города Караганды», принявшее в эксплуатацию заведомо некачественный дом. «Мы не можем подать в суд на застройщика, но ведь кто-то решил, что дом безопасен и пригоден для жилья. Вот с них и будем спрашивать», — решили жильцы. Фото и видео Tengrinews.kz Видео жителей дома В Караганде стихия регулярно становится причиной ЧС. К примеру, 30 марта ураганный ветер сорвал крышу поликлиники № 2. Общая площадь сорванной кровли составила 550 квадратных метров. А 7 мая ветром снесло остановку ЦУМ в самом центре города.