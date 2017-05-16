«Не думаю, что он боксировал на пике своих возможностей»
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс высказал свою версию, почему чемпион WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанец Геннадий Головкин выглядел не столь эффективно, как это было раньше, и не смог победить досрочно американца Дэниэла Джейкобса. Он намекнул на употребление Головкиным допинга, сообщают Vesti.kz со ссылкой на BoxingScene.com.
«Давайте смотреть правде в глаза, в своем последнем бою Головкин не был той лучшей версией себя, которую мы видели два или три года назад. Он замедлился. На мой взгляд, сыграло роль то, что у него было пять допинг-тестов перед боем с Джейкобсом. Вот что я думаю о том, как это делают в Америке. Не думаю, что он боксировал на пике своих возможностей, но это из-за того, что все было по-честному», — цитирует Сондерса издание.
Напомним, Головкин в марте в Нью-Йорке победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив того в нокдаун в четвертом раунде. При этом американец стал первым соперником GGG, который продержался все 12 раундов. Кроме того, Джейкобс прервал рекордную серию досрочных побед Головкина.
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