Ревизию лифтов проведут в Карагандинской области после ЧП в Астане

Глава региона потребовал предоставить результаты ревизии в двухнедельный срок.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил провести ревизию лифтового хозяйства в связи с участившимися случаями аварий в Астане, сообщает Today.kz.

«Я думаю, в Караганде и других городах области не лучшее положение. Необходимо провести масштабную ревизию всего лифтового хозяйства. В зависимости от результатов разработать план профилактических мероприятий. Надо встретиться с управляющими компаниями, провести сходы с жителями», – сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

Задание получили акимы городов и руководители областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона потребовал предоставить результаты ревизии в двухнедельный срок.

Как сообщили в пресс-службе акимата, глава региона поставил особой задачей обеспечение безопасности людей.

«Трансформаторные будки, водопроводные и канализационные колодцы представляют угрозу травмирования, гибели людей. Мне жалуются люди на приеме, на мой блог пишут, в СМИ выходят материалы. В основном это касается Темиртау и Караганды, – отметил Ерлан Кошанов. – Надо выявить все опасные места – открытые колодцы, заброшенные здания, ямы, котлованы, несанкционированные свалки. Соответствующим службам навести порядок».

«Акимы, занимайтесь», — подытожил глава региона.