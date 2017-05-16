Глава региона потребовал предоставить результаты ревизии в двухнедельный срок.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил провести ревизию лифтового хозяйства в связи с участившимися случаями аварий в Астане, сообщает Today.kz.
«Я думаю, в Караганде и других городах области не лучшее положение. Необходимо провести масштабную ревизию всего лифтового хозяйства. В зависимости от результатов разработать план профилактических мероприятий. Надо встретиться с управляющими компаниями, провести сходы с жителями», – сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.
Задание получили акимы городов и руководители областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Глава региона потребовал предоставить результаты ревизии в двухнедельный срок.
Как сообщили в пресс-службе акимата, глава региона поставил особой задачей обеспечение безопасности людей.
«Трансформаторные будки, водопроводные и канализационные колодцы представляют угрозу травмирования, гибели людей. Мне жалуются люди на приеме, на мой блог пишут, в СМИ выходят материалы. В основном это касается Темиртау и Караганды, – отметил Ерлан Кошанов. – Надо выявить все опасные места – открытые колодцы, заброшенные здания, ямы, котлованы, несанкционированные свалки. Соответствующим службам навести порядок».
«Акимы, занимайтесь», — подытожил глава региона.
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«Глава региона потребовал предоставить результаты ревизии в двухнедельный срок.»
Провести ревизию всех лифтов в двухнедельный срок???
Очередное очковтирательство. Как можно провести НОРМАЛЬНУЮ ревизию всех лифтов в городе за 2 недели???
Предположим, в городе всего 300 лифтов (хотя я не владею точной цифрой). Ревизия должна проходить комиссионно, как минимум по 2 человека. Хороший осмотр, с осмотром дверей всех этажей, тросов, с тестами и т.п. займёт, как минимум часа 2-3.
Это значит, в день группа из 2-х человек сможет обследовать только 2-4 лифта. Возьмём максимум: 4 лифта.
Итого, для обследования всех лифтов одной группой потребуется 300/4=75 дней.
В неделе 5 рабочих дней, итого, потребуется 15 недель. Это если одна группа.
Что бы управиться за 2 недели потребуется 15/2 = 8 групп по 2 человека.
Это 16 человек.
И где же взять 15 компетентных специалистов, у которых 2 недели не будет никаких других дел?
Ясно, что с такими сроками ревизия лифтов будет только на бумаге.
Хрупкий орех
16 мая, 2017 в 11:58