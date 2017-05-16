На слушание пустят только адвоката учителя
Стало известно, что заседание Абайского районного суда по делу Юрия Пака будет выездным и состоится в колонии.
-Судебный процесс будет выездным в учреждении АК 159/18 департамента уголовно-исполнительной системы. Слушание начнется в 11 часов утра 29 мая, — сообщили в суде.
Известно, что на слушание в колонию не пустят ни родных учителя физики, ни журналистов.
-Ни журналисты, ни я, никто не будет допущен на слушание, только адвокат. Вот такие новости с утра. Очень хочу надеяться, что данная новость не означает ничего плохого. Хотя лично мне многое непонятно. Но все равно, я отказываюсь думать о том, что «система» не способна ни на что нормальное. Я продолжаю верить, что Юра будет на выпускном Ани и даже у своего класса. Они его тоже очень ждут, — пишет супруга учителя физики.
Семья Юрия Пака сообщила, что средства для оплаты штрафа они уже собрали. В этом им помогали родственники, друзья и коллеги.
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