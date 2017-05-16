В Караганде водитель «БМВ» переехал двух девушек на пешеходном переходе

От полученных травм одна из них скончалась

Вчера около 10 часов вечера 20-летний водитель «БМВ» сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Приканальной в районе ресторана «Rubicon». По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что карагандинец летел на огромной скорости. Он просто не успел затормозить, сбил девушек, затем машина перевернулась.

-Девушку 1997 года рождения доставили в Областной медицинский центр. Она получила травмы, которые были не совместимы с жизнью и скончалась в больнице, — сообщили в управлении здравоохранения.

У погибшей была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, отек головного мозга и другие травмы. Вторую пострадавшую доставили в клинику имени Макажанова. У нее закрытый перелом ноги. Состояние стабильное.

Полицейские начали досудебное расследование.

— 15 мая в 21:45 20-летний водитель машины «БМВ», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В результате двое получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством, по неосторожности повлекшее смерть человека», — сообщили в пресс-службе ДВД области.

Известно, что водитель иномарки отделался легкими травмами. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Судя по фотографиям с места происшествия, 20-летний парень работал таксистом. Шашечка с логотипом известного в Караганде таксопарка лежала рядом с разбитым авто. В таксопарке от подробных комментариев отказались, сказав, что во всем нужно разбираться.