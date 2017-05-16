От полученных травм одна из них скончалась
Вчера около 10 часов вечера 20-летний водитель «БМВ» сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Приканальной в районе ресторана «Rubicon». По словам очевидцев, ДТП случилось из-за того, что карагандинец летел на огромной скорости. Он просто не успел затормозить, сбил девушек, затем машина перевернулась.
-Девушку 1997 года рождения доставили в Областной медицинский центр. Она получила травмы, которые были не совместимы с жизнью и скончалась в больнице, — сообщили в управлении здравоохранения.
У погибшей была открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, отек головного мозга и другие травмы. Вторую пострадавшую доставили в клинику имени Макажанова. У нее закрытый перелом ноги. Состояние стабильное.
Полицейские начали досудебное расследование.
— 15 мая в 21:45 20-летний водитель машины «БМВ», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на двух пешеходов. В результате двое получили травмы и были госпитализированы. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством, по неосторожности повлекшее смерть человека», — сообщили в пресс-службе ДВД области.
Известно, что водитель иномарки отделался легкими травмами. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Судя по фотографиям с места происшествия, 20-летний парень работал таксистом. Шашечка с логотипом известного в Караганде таксопарка лежала рядом с разбитым авто. В таксопарке от подробных комментариев отказались, сказав, что во всем нужно разбираться.
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Этот БМВ летел с таким ревом что перед ним переходить дорогу в здравом уме не кто не решился бы
Девушки или под воздействием какихто напитков или еще чегота были или уши заткнули
В любом случае виноваты и водитель и девушки
vas
16 мая, 2017 в 11:48
Вася, ты не прав.
впвапвап
16 мая, 2017 в 12:29
Часто пешеходы думают что если они на пешеходном переходе, то можно даже по сторонам не смотреть и переходить дорогу так медленно, что бы как можно дольше находиться на проезжей части. Но иногда их сбивают вот такие придурки. Кому что доказали?
чычычы
16 мая, 2017 в 11:53
Конкретно о данном случае говорите? Вы видели кто там и сколько находился по времени? Зачем пустословить на месте трагедии?
Мои соболезнования. И скорейшего выздоровления второй Девушке.
Maks
16 мая, 2017 в 12:09
Вася, как всегда вездесущ и вездес..рущ. Он всегда знает, кто как летел и как переходил дорогу! В президенты его!!!!
Кэт
16 мая, 2017 в 11:57
В резиденты вы хотели сказать? Камеди клаба…
Александр
16 мая, 2017 в 12:17
….дурдома.
!!!
16 мая, 2017 в 12:30