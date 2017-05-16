Он отмечает, что сотрудники полиции уже вносят свои предложения по улучшению этого нововведения. Например, необходимо предусмотреть отдельное поле для понятых, их данных и объяснений, для подтверждения факта правонарушения, на тот случай, если водитель отказывается подписывать протокол.

«В целом, все работает отлично! И сотрудники полиции, и те, кто нарушает ПДД — положительно и позитивно воспринимают данное новшество. Также, Важный плюс для сотрудников полиции — это получение всех необходимых данных о водителе одним запросом по ИИНу (информация об угоне авто, повторных нарушениях, судимости и т.д.). В будущем, с использованием планшета, мы планируем проверять наличие тех. осмотра и страхового полиса. Таким образом, водитель сможет предъявлять для проверки только водительские права и удостоверение личности (при необходимости), а все остальные данные сотрудник полиции будет видеть через планшет», — рассказал Мусин.