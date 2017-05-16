Руководитель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК Багдат Мусин рассказал о нововведении в работе полицейских, которое тестируется в Астане с прошлой недели, передает Zakon.kz.
«С прошлого четверга мы тестируем систему Е-штрафы на дорогах вместе с полицейскими в Астане. Данная система, разработанная Комитетом, призвана избавить сотрудников дорожной полиции от заполнения бумажных протоколов и последующей волокиты с ними (передача протоколов в Адмпрактику, где также ручками будут вносить выписанные протокола в базу данных). Прокуроры Комитета совместно с сотрудниками полиции ездят по городу, и отслеживают работу планшетов — все ли корректно выдаёт система и тд.», — сообщил на своей странице в Facebook Багдат Мусин.
Он отмечает, что сотрудники полиции уже вносят свои предложения по улучшению этого нововведения. Например, необходимо предусмотреть отдельное поле для понятых, их данных и объяснений, для подтверждения факта правонарушения, на тот случай, если водитель отказывается подписывать протокол.
«В целом, все работает отлично! И сотрудники полиции, и те, кто нарушает ПДД — положительно и позитивно воспринимают данное новшество. Также, Важный плюс для сотрудников полиции — это получение всех необходимых данных о водителе одним запросом по ИИНу (информация об угоне авто, повторных нарушениях, судимости и т.д.). В будущем, с использованием планшета, мы планируем проверять наличие тех. осмотра и страхового полиса. Таким образом, водитель сможет предъявлять для проверки только водительские права и удостоверение личности (при необходимости), а все остальные данные сотрудник полиции будет видеть через планшет», — рассказал Мусин.
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Зачем роспись у него планшет вруках сфотографировал и все
Роспись можно оспорить сказать что это не моя подпись
vas
16 мая, 2017 в 11:40
О ручках полицейских задумались! А когда наконец-то подумают о ножках водителей, которые оплатив штраф, почему-то должны бежать в ГАИ и показывать квитанцию, отстояв 3 часа в очереди или заплатив помогайкам. А потом еще лет 10 хранить квитанцию об оплате на всякий случай.
Почему нельзя сделать так, что бы сведения об оплате штрафа автоматически попадали в базу ГАИ и стирали мой долг по штрафу из базы?
чычычы
16 мая, 2017 в 11:58