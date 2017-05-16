Пыльная буря в Темиртау (видео)

Коммунальщикам наказали поливать улицы

Пыль столбом. Пешеходы разбегаются от трактора, подметающего улицы. Кто успел — остался более менее чистым. А если человек — инвалид, медленно передвигающийся на костылях, ему явно не повезло. Несчастный погружается в поднятые клубы грязи.

Такую возмутительную картину снял очевидец в Темиртау. Жители города металлургов уже много лет жалуются на варварские методы уборки местных улиц. От такого подметания больше вреда, чем пользы.

Однако закупать новую технику, которая бы засасывала пыль, а не раскидывала ее во все стороны, подрядчики пока не спешат. Вопрос решается иначе.

Как пояснили nv.kz в акимате, глава города в курсе проблемы. Разговор с подметальщиками уже был составлен. Им наказали впредь перед тем, как включать вращающиеся щетки, тщательно поливать проезжую часть и, кроме того, делать это ранним утром, пока люди еще спят по домам.