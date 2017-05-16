С мая знак выкопали и поставили за 100 м только для удобства д/сада Балакай.
Мы жители мкр. Гудьдер 2 переходили дорогу по знаку «Пешеходный переход» установленному в удобном месте десятки лет. С мая знак выкопали и поставили за 100 м только для удобства д/сада Балакай. Все жители перебегают дорогу по старому пути с риском для жизни. Поставте знак или светофор для д/ч Балакая, но наш знак мы требуем вернуть на свое место.
От: Жители Гульдер
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