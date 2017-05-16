Аким Карагандинской области занимается проблемной саранской котельной

Она строится в городе-спутнике с 2015 года

Аким Карагандинской области заявил, что занимается проблемной саранской котельной. Она до сих пор недостроена. Подрядчик сильно отстал от графика работ из-за судебных тяжб.

– Я думаю, что Анатолий Валерьевич хорошо поработал в должности акима города Сарани, – сказал аким области Ерлан Кошанов, когда представлял нового градоначальника. – Есть позитивные изменения в городе, и, думаю, все вы это заметили. Сейчас новом акиму мы из областного центра будем помогать. Я с первых дней на своей должности занимаюсь проблемой саранской котельной. Я уже был в Сарани, знаю, что есть проблемы с дорогами, дворами, РТИ. Я хочу, чтобы новый аким вник во все эти вопросы. Через месяц-другой встретимся и поговорим.

Напомним, управление строительства Карагандинской области, выиграло суд у подрядчика. Им является Павлодарский котельный завод. Суд взыскал с него неустойку в 4 миллиона тенге и обязал его достроить саранскую котельную к 30 декабря 2016 года. Решение давно вступило в законную силу, но подрядчик его до конца не исполнил.