Не так давно я написал на блог акима нашей области о состоянии дороги на кладбище Дальнего парка ,одного из старых кладбищ Караганды.там лежат люди строившие наш город ,много ветеранов фронтовиков.Написал что добраться до него можно только на танке. А ведь рядом териконник шахты Вертикальная где много горельника.Никто не требует заасфальтировать дорогу но выровнять дорогу можно.Пришел ответ почему-то из охраны общественного здоровья Октябрьского района.Где говорится что в соответствии с пунктом 1 статьи 1 и далее бюрактратические термины не подлежит рассмотрению анонимное обращение .Все это напечатано на бланке с моим адресом и фамилией и подписано .Руководитель
Кыргызалин. Хотелось бы узнать господин РУКАВОДИТЕЛЬ а вы читали сам вопрос какое же это анонимное обращение если указан адрес электронной почты и моя Фамилия
От: Герман
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Целиком разделяю указанную проблему в отношении дороги к старому кладбищу в Дальнем парке! Действительно властям необходимо уделять свое драгоценное внимание к обращениям и просьбам граждан. Люди просят всего лишь привести в порядок единственную дорогу к данному погосту. То есть мало-мальски сравнять (спланировать) ее!? Не уж-то это проблема для власти!? Или проще написать отписку, что обращение анонимно (хотя действительно это минутное дело, чтобы в этом убедиться)!!! Хотелось бы получить ответ от руководителя этого гос.служащего господина Кыргызалина, как он оценивает исполнение своих должностных обязанностей последним!?
вольдемар
16 мая, 2017 в 16:31
Герман. Что знает один, то знают все. И если Вы не хотите выглядеть клоуном в глазах всех. То для таких дел зарегистрируйте отдельное мыло и вперёд и с песней.
Да уш!!!
16 мая, 2017 в 17:16