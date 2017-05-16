Какое же это анонимное обращение, если указаны адрес электронной почты и моя фамилия?

Не так давно я написал на блог акима нашей области о состоянии дороги на кладбище Дальнего парка ,одного из старых кладбищ Караганды.там лежат люди строившие наш город ,много ветеранов фронтовиков.Написал что добраться до него можно только на танке. А ведь рядом териконник шахты Вертикальная где много горельника.Никто не требует заасфальтировать дорогу но выровнять дорогу можно.Пришел ответ почему-то из охраны общественного здоровья Октябрьского района.Где говорится что в соответствии с пунктом 1 статьи 1 и далее бюрактратические термины не подлежит рассмотрению анонимное обращение .Все это напечатано на бланке с моим адресом и фамилией и подписано .Руководитель

Кыргызалин. Хотелось бы узнать господин РУКАВОДИТЕЛЬ а вы читали сам вопрос какое же это анонимное обращение если указан адрес электронной почты и моя Фамилия

От: Герман