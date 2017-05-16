Когда же мы начнем с себя уважать остальных.
Шли с ребенком на занятия, на велосипеде. Обычно прихожу мимо. Но в этот раз что то не могли проехать совсем. Воскресенье, дорога пустая. А надо заехать на тротуар. Когда же мы начнем с себя уважать остальных.
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Первый день в нашем городе?
Ну да ничего, привыкните.
Все привыкли, и вы тоже сможете.
Иван Петров
16 мая, 2017 в 16:13
В михайловке возле рынка такая же картина
Только намного краше
Стоят машины на тротуаре под знаком остановка стоянка запрещена
И стоит полицейский УАЗ тоже под этим знаком и полицейские с этого УАЗа почемуто не комму штраф не выписывают
vas
16 мая, 2017 в 17:37
Нужно тротуары 50см сделать и ни одна машина не заедит туда
vas
16 мая, 2017 в 18:28
А Вы не видите забор? Ну не может он прям на крыльцо заехать, поэтому и встал на тратуаре.
Да уш!!!
16 мая, 2017 в 18:46
Возникает два вопроса:
1. Как Вы с ребёнком ходите на велосипеде?
2. Не могли проехать по тротуару? Вам не известно, что по тротуарам на велосипеде ездить запрещено?
Конечно если Ваш ребёнок не достиг 16-ти летнего возраста на момент окончания административного правонарушения, то он не будет наказан, но Вы уж в будущем не сдавайте сами себя и Вашего ребёнка.)))
Санёк
16 мая, 2017 в 19:52