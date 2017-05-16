«Надо заехать на тротуар»

Когда же мы начнем с себя уважать остальных.

Шли с ребенком на занятия, на велосипеде. Обычно прихожу мимо. Но в этот раз что то не могли проехать совсем. Воскресенье, дорога пустая. А надо заехать на тротуар. Когда же мы начнем с себя уважать остальных.