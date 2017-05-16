На центральные улицы выйдут отряды барабанщиков, духовые оркестры, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы
1 июня в Караганде, и по всей стране, пройдёт парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. В этот день по центральным улицам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В выступлениях объединят несколько видов музыкальной деятельности: пение, танцы, игра на инструментах. А для участников сошьют яркую и красивую форму.
Для каждого музыкального коллектива этот парад хороший шанс показать творческие достижения детей, педагогов и родителей.
В подготовке шествия активно участвуют школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, родители и представители культуры и спорта.
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