В Караганде пройдёт парад молодёжных ансамблей и оркестров

На центральные улицы выйдут отряды барабанщиков, духовые оркестры, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы

1 июня в Караганде, и по всей стране, пройдёт парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей. В этот день по центральным улицам пройдут отряды барабанщиков, духовые оркестры и ансамбли, мажоретки, черлидеры, хоровые и танцевальные коллективы. В выступлениях объединят несколько видов музыкальной деятельности: пение, танцы, игра на инструментах. А для участников сошьют яркую и красивую форму.

Для каждого музыкального коллектива этот парад хороший шанс показать творческие достижения детей, педагогов и родителей.

В подготовке шествия активно участвуют школьники, студенты, учителя школ, преподаватели колледжей и ВУЗов, родители и представители культуры и спорта.