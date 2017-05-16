Карагандинская студентка будет представлять страну на WorldSkills

Соревнования пройдут в ОАЭ

Карагандинская студентка Полина Сидельникова получила высокие балы в категории «Фуршетный стол, подача и нарезка сырной и фруктовой тарелок». Соревнования WorldSkills в этом году пройдут в ОАЭ, и Полина будет представлять нашу страну в номинации «Ресторанный сервис», сообщает пресс-служба министерства образования.

Девушка учится в Карагандинском коммерческом колледже по специальности — технолог пищевой промышленности. Полина признаётся, что её мечта – открыть собственную кондитерскую. Любимое занятие талантливой студентки – выпекать торты и пирожные, особенно ей нравится торт «Красный бархат».

WorldSkills – это чемпионат технических и профессиональных навыков среди студентов колледжей, в котором участвует более 50 стран.