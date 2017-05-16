С начала года карагандинские квартиры потеряли в цене 7,5%

Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 255 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 145 тыс. тг за квадрат.

По данным аналитической службы kn.kz, за неделю в период с 8 по 14 мая 2017 года средняя удельная цена единицы площади осталась в стабильном состоянии, несмотря на отрицательные ценовые колебания. За «квадрат» на рынке вторичного жилья в среднем просят 192,8 тыс. тенге за кв.м, или 611 $.

Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 10,819 млн тенге, или 34 300 $. В разрезе районов города наблюдается снижение средних цен в Михайловке и на Юго-Востоке. В разрезе формата квартир подешевели 2- и 3-комнатные квартиры на 2%.

Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 255 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 145 тыс. тг за квадрат.

Район Средняя цена, тг/кв.м Изменения тенговых цен к предыдущей неделе, % Средняя цена, $/кв.м Изменения долларовых цен к предыдущей неделе, % Город 235 000 0 745 1 Майкудук 141 000 0 447 0 Михайловка 191 200 -6 606 -5 Пришахтинск 128 600 2 408 3 Юго-Восток 213 200 -2 676 -1

Динамика цен демонстрирует понижательный тренд. С начала года средний уровень цен на квартиры Караганды снизился на 7,5%.