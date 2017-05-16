Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 255 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 145 тыс. тг за квадрат.
По данным аналитической службы kn.kz, за неделю в период с 8 по 14 мая 2017 года средняя удельная цена единицы площади осталась в стабильном состоянии, несмотря на отрицательные ценовые колебания. За «квадрат» на рынке вторичного жилья в среднем просят 192,8 тыс. тенге за кв.м, или 611 $.
Купить квартиру в Караганде предлагают в среднем за 10,819 млн тенге, или 34 300 $. В разрезе районов города наблюдается снижение средних цен в Михайловке и на Юго-Востоке. В разрезе формата квартир подешевели 2- и 3-комнатные квартиры на 2%.
Средняя цена в «дорогом» сегменте жилья составила 255 тыс. тг/кв.м, в «дешевом» — 145 тыс. тг за квадрат.
|Район
|Средняя цена, тг/кв.м
|Изменения тенговых цен к предыдущей неделе, %
|Средняя цена, $/кв.м
|Изменения долларовых цен к предыдущей неделе, %
|Город
|235 000
|0
|745
|1
|Майкудук
|141 000
|0
|447
|0
|Михайловка
|191 200
|-6
|606
|-5
|Пришахтинск
|128 600
|2
|408
|3
|Юго-Восток
|213 200
|-2
|676
|-1
Динамика цен демонстрирует понижательный тренд. С начала года средний уровень цен на квартиры Караганды снизился на 7,5%.
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