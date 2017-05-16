Мобильное приложение «Камкор» поможет бороться с незаконными проверками

Его сегодня, 16 мая, представил начальник управления по правовой статистике и спецучетам по Карагандинской области

Разработано приложение для смартфонов, которое поможет предпринимателям защитить себя от незаконных проверок. Оно называется «Камкор», что переводится как «Заботливый». Его сегодня, 16 мая, представил начальник управления по правовой статистике и спецучетам по Карагандинской области Абу-Али Саттар.

— Наш Комитет создал карманный помощник предпринимателя «Камкор», — рассказал он. — Это очень удобное приложение. Благодаря ему можно получить сиюминутные ответы буквально на все вопросы. Я хочу обратиться к нашим предпринимателям, чтобы они установили это мобильное приложение. Оно вам действительно поможет. Например, пришли к вам с проверкой. Вы взяли свой смартфон, открыли приложение, с акта проверки переписали номер и тут же узнали, зарегистрирована эта проверка или нет.

Прокурор советует внимательно читать акт и проверочный лист. Потому что бывает так, что в них указаны «лишние» вопросы. Это говорит о том, что проверяющие вышли за рамки проверки. А за такое нарушение положена дисциплинарная ответственность.

— Если такое выяснится, то предприниматель должен обратиться к нам через это мобильное приложение «Камкор» или через Палату предпринимателей, — сказал Абу-Али Саттар. – Мы тут же примем необходимые меры.

Мобильное приложение «Камкор» работает около месяца. За это время его скачало примерно 2500 предпринимателей.