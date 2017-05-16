В Карагандинской области наказали чиновников департамента по защите прав потребителей

Они проводили незаконные проверки предпринимателей пенсионного возраста

В Карагандинской области наказали сотрудников теперь уже бывшего департамента по защите прав потребителей. Всего их – четыре человека. А все из-за того, что эти чиновники проводили незаконные проверки индивидуальных предпринимателей пенсионного возраста. Остальных наказать не удалось, поскольку ведомства больше нет. Теперь оно называется департамент охраны общественного здоровья.

— Сотрудники управления по защите прав потребителей по городу Темиртау осуществили проверку у предпринимательницы пенсионного возраста, которая занималась продажей белья, — рассказал начальник управления по правовой статистике и специальным учетам по Карагандинской области Абу-Али Саттар. – Обнаружилось, что у нее не было сертификата на товар. Ей выписали предписание: убрать с прилавка товар и представить в течение 10 дней сертификат. Абсурдное предписание! Даже необразованному человеку понятно: если товара больше нет, то на него не нужно предоставлять сертификат.

Сотрудники управления по защите прав потребителей составили протокол на пожилую бизнес-леди. В итоге административный суд оштрафовал ее 158 тысяч тенге. Это наказание негативно отразилось на здоровье пенсионерки, у которой было аутоиммунное заболевание.

— Мы вмешались в ситуацию, — дополнил прокурор. – Дело было пересмотрено и прекращено. Теперь предпринимательница штраф платить не будет.

Подобные нарушения прокуроры обнаружили в Караганде, Сатпаеве, Балхаше и Абайском районе. За четыре месяца 2017 года управление по правовой статистике выявило 13 незаконных проверок предпринимателей пенсионного возраста. Все они отменены, и пожилым бизнесменам платить не придется.

— Предпринимательница из Абайского района успела оплатить штраф в 215 тысяч тенге, — сообщил Абу-Али Саттар. – Однако это наказание отменено. В связи с этим деньги ей будут возвращены. Это первый в Карагандинской области случай, когда государство возвращает штраф.