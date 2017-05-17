Услугодатель будет вводить в эксплуатацию новый участок водовода
В будущий четверг, 18 мая, в Пришахтинске отключат холодную воду. Ее не будет в Финском поселке, на Новостройке, Узенке, в 21 микрорайоне, а также у потребителей, живущих в домах по улицам Руставелли, Сухопутная, Байсеитова, Кисловодская , Пирогова, Торпедная, Расчетная, 3я Кочегарка, Курильская , Зелинского, 2-20,24/4,5, 28/3,28/4,28/5, Сводная, Шаумяна, Рабкоровская, Войнова, Попова, Новосибирская, Заславского, Алатаусская, Енисейская, Харьковская, Баумана, Челюскина, Некрасова, Плеханова, Медицинская, Молодежная, Л.Чайкина, Чичерина, Янтарная, Стахановская и Санаторная.
В этот день компания «Караганды Су» будет производить работы по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водопровода. В связи с этим, будет прекращена подача питьевой воды.
Услугодатель приносит своим потребителям извинения за временные неудобства и рекомендует на сутки запастись питьевой водой
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где ссылка на ресурс услугодателя на официальный ресурс с официальным уведомлением населения? Или скан официального запроса с ответом от услугодателя? Журналистика? Отсебятина? Или, “журналисты” НВ уже всех и вся официальные лица? Пруфы где? Извиниюсь, коммерческий вопрос, хоть денег на печать газеты хватает с такой “журналистикой”?
Екатерина Вагина
12 мая, 2017 в 23:09
Не нравится — смотри Хабар
Лёня
13 мая, 2017 в 11:23
Какой Вам участок вводить…Вы на введённых давление в норму приведите.
Хрупкий Орех
13 мая, 2017 в 22:36