18 мая в Пришахтинске отключат холодную воду

Услугодатель будет вводить в эксплуатацию новый участок водовода

В будущий четверг, 18 мая, в Пришахтинске отключат холодную воду. Ее не будет в Финском поселке, на Новостройке, Узенке, в 21 микрорайоне, а также у потребителей, живущих в домах по улицам Руставелли, Сухопутная, Байсеитова, Кисловодская , Пирогова, Торпедная, Расчетная, 3я Кочегарка, Курильская , Зелинского, 2-20,24/4,5, 28/3,28/4,28/5, Сводная, Шаумяна, Рабкоровская, Войнова, Попова, Новосибирская, Заславского, Алатаусская, Енисейская, Харьковская, Баумана, Челюскина, Некрасова, Плеханова, Медицинская, Молодежная, Л.Чайкина, Чичерина, Янтарная, Стахановская и Санаторная.

В этот день компания «Караганды Су» будет производить работы по вводу в эксплуатацию нового участка магистрального водопровода. В связи с этим, будет прекращена подача питьевой воды.

Услугодатель приносит своим потребителям извинения за временные неудобства и рекомендует на сутки запастись питьевой водой