НАШ ПРОЕКТ: Остались только рожки…

Килограмм развесных макаронных изделий в Караганде продают по 130 тенге

Очередной выпуск нашей рубрики, в которой мы сравниваем цены на продукты питания, посвящен рожкам. Они – единственные макаронные изделия, которые остались в перечне социально значимых продовольственных товаров. Раньше в него входили еще вермишель и лапша. Но в марте 2017 года их исключили из этого списка.

Отметим, что в этот самый перечень включены не простые рожки, а с пометкой «весовые». Получается, что макаронные изделия в пачке социально значимыми не являются. А значит, госорганы за ценами на них не следят.

Рожки на развес – это весьма недорогой товар. Их цена в супермаркетах и магазинах Караганды составляет 130-140 тенге за килограмм. Удивительно, но по официальным данным, этот товар стоит дороже. К примеру, по сведениям департамента статистики за 20 апреля (более свежих нет – авт.), килограмм рожек в нашем городе, в среднем, стоит 232 тенге.

А вы покупаете рожки? Сколько они стоят? Пишите в комментариях или присылайте фотографии с ценами, названием магазина и своим мнением нам на WhatsApp по номеру +7-701-817-09-61. Мы обобщим информацию, чтобы выяснить, где в Караганде продают самые дорогие и самые дешевые макаронные изделия, и опубликуем ее.