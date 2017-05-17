ДТП до смертельным исходом произошло на трассе вблизи Абая (видео)

Один человек погиб, несколько пострадали

В нескольких километрах от города Абай столкнулись сразу три автомобиля: «Опель», внедорожник и «ГАЗель». По предварительным данным, виновником страшного столкновения выступил водитель «Опеля». По словам свидетелей, пока еще не подтвержденным полицией, водитель «Опеля» был нетрезв. Он по касательной задел внедорожник, тот от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью». Затем внедорожник выкинуло на обочину в болото.

Известно, что водитель «Опеля» выбрался из машины самостоятельно. А вот водителям и пассажирам двух других автомобилей повезло гораздо меньше. Водитель внедорожника погиб. Вероятно, он мог утонуть в болоте. Людей находившихся в «ГАЗели» зажало.

На место выехали спасатели. Сообщение о страшной аварии они получили в начале пятого вечера.

-На место ДТП выехали сотрудники пожарной части № 30. В «ГАЗели» был зажат человек. Спасатели высвободили его в 16.43. Он был без сознания. В 16.48 из болота удалось вытянуть еще один автомобиль. Водитель признаки жизни не подавал, — сообщили в ДЧС области.

Двух пострадавших доставили в больницы. В пресс-службе ДВД области сообщают, что начато досудебное расследование по статье 345 части «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортным средством, по неосторожности повлекшее смерть человека».

Детали произошедшего выясняются.

видео Tengrinews.kz