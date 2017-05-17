Мы хотим обратиться к нашим властям с просьбой о том чтобы вернули дорожных полицейских с жезлами! Караганда большой город и самый большой регион,здесь у каждого второго есть свой транспорт.На одну семью приходится по 3 ,4 машины.С тех пор как отменили жезлы и рейды дорожных полицеиских у нас в Караганде творится беспредел.Это значит что чуть ли не каждый день аварии,наезды на пешеходов,катаются по городу на большой скорости мотоциклисты и автомобили.Здесь у нас забыли о скоростном режиме.За детей страшно провожая их утром в школу. По проспекту Нуркена Абдирова раньше стояли полицейские и автолюбители зная это ехали тихо.Сейчас эта улица стала как ралли . Несутся на огромной скорости. Про улицу Ленина вообще молчим там как сделали дорогу машины несутся как по автобану.Ермекова тоже опасная стала.Там во первых ночью темно фонарей почти нету.Ща город выезжаешь тоже такая беда,молодчики выезжают навстречку.Невозможно!Уважаемая редакция,не я одна наверное за то чтобы вернули полицейским жезлы и патрулирование.Сейчас наступает лето каждый второй водитель ездиет выпивший,и это факт.Страшно стало за детей и за всех невинных людей которые попадают под колеса ненормальных лихачей.С уважением к вам жительница города.
От: Дарина
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в опу жезлы
мент
17 мая, 2017 в 11:14
Поддерживаю обращение Дарины!
Реально, ездить сейчас небезопасно, т.к. скот носится по дорогам как последний раз в жизни!
Ни в коем случае нельзя снижать штрафы! Главное, полицейские должны обращать внимание не на мелочевку (заезд за стоп-линию, разговоры по мобильному, фары и тд…) а на потенциально аварийные нарушения: превышения скоростного режима, езду по обочинам, переходы, выезд на встречную и тд.)
Главное все таки скоростной режим: и наблюдать за этим скрытно, из кустов, чтобы олени в эту засаду попадали наверняка!
Ушлепок
17 мая, 2017 в 11:44
Штрафы наоборот надо снижать — зато штрафовать втрое чаще и всех подряд — невзирая ни на что.
И как в Германии, — одно грубое или три мелких — ИДИОТЕНТЕСТ!
KO
17 мая, 2017 в 11:50
Пожалуй, что первый раз за всё время я соглашусь с Ушлёпком.
Какой же ты всё-таки ушлёпок.
17 мая, 2017 в 12:03