МОН обратится в КНБ по факту продажи тестовых заданий ЕНТ

В МОН РК пояснили, что в соответствии с законодательством сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним, используемых при проведении ЕНТ, КТА, относятся к государственным секретам.

В социальных сетях начали продавать программу, которая якобы помогает набрать хорошие баллы на ЕНТ. Об этом в Facebook написал алматинец Дидар Марданов, передает Tengrinews.kz.

«Знает ли Министерство образования и науки о том, что в социальных сетях распространяется некое приложение, которое помогает обмануть национальную систему тестирования и якобы набрать хорошие баллы? Попахивает мошенничеством. Рекомендую изучить информацию и принять меры», — написал Дидар Марданов и приложил скриншоты.

Деньги за покупку программы берут через QIWI-кошелек.

Разработчики создали чат, в котором объясняют абитуриентам, как получить доступ к приложению.

В Министерстве образования и науки РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили, что не знают, каким образом база заданий могла попасть в чужие руки.

«МОН РК и НЦТ не располагают информацией какие тестовые задания предлагают разработчики данного предложения. Потому что, вся база тестовых задании хранятся в секретном режиме и защищаются законом «О защите государственных секретов», — говорится в ответе МОН РК.

В МОН РК пояснили, что в соответствии с законодательством сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним, используемых при проведении ЕНТ, КТА, проводимых за счет бюджетных средств, относятся к государственным секретам. «В соответствии с законом РК «О защите государственных секретов» по данному факту Национальным центром тестирования будет направлено письмо в КНБ РК. При этом о наличии совершения правонарушения либо факта мошенничества можно будет сделать выводы после проведения соответствующего служебного расследования», — отметили в МОН РК. МОН РК порекомендовало всем абитуриентам для подготовки к ЕНТ использовать материалы только из официальных источников на сайте министерства и Национального центра тестирования и его филиалов. В Национальном центре тестирования и его филиалах проводится пробное тестирование бумажного формата. Адреса можно узнать здесь. Также на сайте центра можно проходить онлайн-тестирование. Кроме этого, еженедельно в газете «Егемен Казахстан» публикуются образцы тестовых заданий в виде книжки внутри газеты.