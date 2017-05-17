Школьникам Казахстана отменят домашние задания в каникулярные дни

Около 50 процентов школьников вообще не выполняют домашние задания.

В министерстве образования и науки намерены отменить домашние задания для школьников в праздничные и каникулярные дни. Часы выполнения уроков дома уменьшатся на треть, передает телеканал «Астана«.

По данным экспертов ОЭСР наши школьники тратят на выполнение задач почти девять часов в неделю.

Почти 62 процента учеников устают от домашней учебной нагрузки. Около 50 процентов школьников вообще не выполняют домашние задания.

«Порядка половины детей не справляются с домашними заданиями. Имеется в виду не выполняют все.

Не успевают выполнять все домашние задания. И поскольку объем домашнего задания достаточно большой им приходится прибегать к помощи других«, — прокомментировал директор департамента АО «Информационный аналитический центр» МОН РК Елдос Нурланов.

Половина обращаются к своим родителям. Порядка одной трети к своим учителям. И 15% к своим сверстникам.

Для исправления ситуации разработали новые методические рекомендации по организации и выполнению домашних заданий. Так, число уроков, заданных на дом, сокращают на одну треть.

Не больше пятидесяти минут в день на домашнюю работу отводится учащимся вторых классов.

Семьдесят минут — третьим-четвертым. Девяносто минут пятым-шестым. Сто десять минут с седьмого по девятый. И сто тридцать минут в десятых-одиннадцатых.

Первоклассникам по этой методике предлагается не задавать уроки на дом вообще.

Кроме того школьников освободят от домашнего задания в праздничные и каникулярные дни. Правда, теперь учителям придется тщательно высчитывать каждую минуту, отведенную на домашнюю работу.

«Во втором классе по русскому языку в день положено 17 минут. Это означает, что при этом общий объем 50 минут и из него учитель русского языка может взять только 17 минут не больше. Это высчитано с учетом сложности предмета и возраста обучающего«, — добавил Елдос Нурланов.

Данная методика уже утверждена и работать по ней учителя и школьники начнут со следующего учебного года.

При этом в министерстве надеются, что предложенные рамки позволят не только сократить нагрузку.

В первую очередь у детей и родителей появится свободное время, которое они смогут потратить на общее развитие.

Другими словами, как выразились в ведомстве, благодаря сокращению домашних заданий они надеются сделать школьников счастливее.